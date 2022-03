OMS sostiene que millones de complicaciones por abortos podrían evitarse fácilmente

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

De aplicarse los métodos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), millones de complicaciones por abortos inseguros podrían evitarse fácilmente; decenas de miles de los que incluso terminan en la muerte de la embarazada.

"Prácticamente cada muerte o daño causado por un aborto inseguro se puede prevenir completamente y por ello recomendamos que cada mujer y chica tenga acceso al aborto y a servicios de planificación familiar cuando lo requiera", señaló hoy Craig Lissner, director de Salud Sexual y Reproductiva en la OMS, con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Solo la mitad de los 50 millones de abortos que se estima que ocurren cada año en el mundo transcurren en condiciones seguras.

La consecuencia son 39.000 muertes anuales por estas intervenciones en condiciones inadecuadas, además de millones de mujeres hospitalizadas y muchas con lesiones o daños a largo plazo.

Según las evidencias científicas analizadas por la OMS, el 60 % de los abortos inseguros ocurren en África y el 30 % en Asia, y en ambos casos las afectadas suelen vivir en contextos vulnerables

En una nueva guía de recomendaciones sobre el aborto, la OMS indica que debería ser una intervención simple en el nivel de atención primaria de salud, en la que se brinde acceso a las píldoras abortivas y a información clara y precisa a las pacientes.



Asimismo, se recomienda a los países eliminar las barreras a los abortos seguros (en particular la criminalización de esta intervención), los tiempos de espera obligatorios, el requisito de que otras personas (como padres o pareja) lo autoricen y el plazo dentro del cual un aborto puede realizarse.



Veinte países no ofrecen ninguna base legal para el aborto y más del 75 % castigan por la vía penal la interrupción voluntaria del embarazo, con sanciones que pueden implicar fuertes multas o penas de cárcel.



"Los abortos seguros en términos médicos son vitales, pero no lo son todo. Se deben respetar las decisiones y necesidades de las mujeres y niñas, tratarlas con dignidad y evitar cualquier estigma", dijo por su parte la responsable de la Unidad de Prevención de Abortos Inseguros de la OMS, Bela Ganatra.



La evidencia recogida durante años ha confirmado que restringir el acceso al aborto no reduce su número y lo que se consigue es que las mujeres tengan que acudir a procedimientos peligrosos.



En los países donde hay más restricciones, solo uno de cada cuatro abortos es seguro, comparado con nueve de cada diez en los países donde es legal.

Se ha observado que si el objetivo es evitar embarazos no deseados y abortos inseguros lo que se debe hacer es dar a las chicas y mujeres educación sexual, información sobre planificación familiar y servicios de aborto de calidad, concluye la OMS.