¿Qué es la alopecia? ¿Cuáles son sus causas?

La alopecia, una de las consultas más frecuentes en dermatología, es la pérdida adquirida de cabello.

Puede deberse a enfermedades del cuero cabelludo o ser la manifestación de diferentes enfermedades o procesos sistémicos. Es un problema que incide en la imagen corporal de la persona y puede ser causa de angustia y de una alteración muy importante en la autoestima.



Puede ser congénita o adquirida y según su extensión, puede clasificarse en difusa (afecta a todo el cuero cabelludo) o en placas (o parches de pérdida de pelo).

Existen dos tipos básicos de alopecia la cicatricial y la no cicatricial. Las primeras, se producen como consecuencia de una lesión irreversible del folículo piloso y normalmente también existe un daño de la piel que lo afecta. En tanto, la alopecia no cicatricial es una alteración reversible del folículo piloso que no afecta a la piel circundante. La excepción es la alopecia androgenética, también llamada calvicie común, es no cicatricial pero lentamente va progresando a una pérdida permanente del pelo.

Las causas son muy variadas, puede ser secundaria a enfermedades sistémicas inmunológicas, como colagenopatías u hormonales, síndromes carenciales por déficit específicos de nutrientes o deberse a procesos infecciosos, febriles o neoplasias como linfomas, alopecia metastásicas enfermedades metabólicas como tiroiditis, diabetes, etcétera. Determinadas características clínicas ayudan en el diagnóstico de la enfermedad de base.

Las causas más frecuentes de alopecias son: Alopecia androgenética, efluvio telógeno, Alopecia Areata y Alopecia frontal fibrosante.

Alopecia androgenética



Es la causa más frecuente, aparece en diferente porcentaje según la etnia. En hombres caucásicos es normal y puede afectar a más del 90%, mientras que en afecta al 10% de mujeres.



La densidad capilar se va perdiendo, el cabello se afina. Generalmente se presenta diferente en hombres que en mujeres. En ellos surgen entradas a nivel frontal y raleamiento del cabello en el vertez del cuero cabelludo; en tanto en ellas ocurre pérdida de cabello y afinamiento más difuso, afectando generalmente todo el cuero cabelludo.



El tratamiento —continuo— debe ser dirigido por un médico dermatólogo. Existen opciones con lociones, intradermoterapia (como la mesoterapia), con luz, con fármacos vía oral y también puede decidirse un implante capilar.

Efluvio telógeno



Existen varios tipos de caídas llamadas efluvios, pero la más frecuente es el efluvio Telógeno agudo. Es una caída de cabello difusa, reversible que aparece de dos a cuatro meses luego de la causa desencadenante. Estas causas pueden ser estrés emocional, estrés fisico (post quirurgico por ejemplo), dietas hipocalóricas, enfermedades infecciosas. En la actualidad se constatan muchos efluvios telógenos en pacientes que han tenido COVID-19. También puede deberse a múltiples fármacos



A pesar de su intensidad, el pelo volverá a crecer pasados unos meses. Es un tipo de caída de pelo reversible y de buen pronóstico.

Alopecia areata



Es una enfermedad de base autoinmune con diversos factores que actúan como desencadenantes del episodio agudo o de las recidivas. Puede surgir de forma limitada, bruscamente se generan zonas circulares de alopecia.



En algunos casos, puede progresar hasta una pérdida total del pelo del cuero cabelludo, llamándose alopecia areata generalizada o afectando todo el pelo del cuerpo, llamada alopecia areata universal. También puede haber afectación de las uñas. Requiere un adecuado diagnóstico dermatológico, ya que tiene un tratamiento específico según cada caso.

Alopecia frontal fibrosante



Es un tipo de calvicie cicatricial con base inmunológica y hormonal. Aparece generalmente en mujeres postmenopáusicas. Ha aumentado su incidencia en los últimos años. Suelen perder las cejas y presentar alopecia en la zona de la frente y patillas “alopecia en diadema¨.

La importancia del diagnóstico



Las anteriores son las causas más frecuentes de calvicie pero no las únicas. Existen decenas de tipos de alopecia. Muchas aparecen como manifestación de enfermedades sistémicas. Es fundamental la consulta con un médico dermatólogo especializado antes de comenzar cualquier tratamiento.

Tratamiento

Luego de encontrar la causa se indicará el tratamiento más adecuado. En el caso de la alopecia androgenética, que es la más frecuente, existen terapias muy efectivas, no solo para detener, sino también mejorar la densidad capilar.



El tratamiento es para toda la vida, tiene diferentes etapas. En la clínica se diseña un protocolo a base de mesoterpia con sustancias específicas como minoxidil, biotina y/o finasteride y factores de crecimiento. Se suma luz láser de baja intensidad que promueve una vasodilatación capilar y tratamiento con dispositivo LED a domicilio. Tratamientos tópicos de mantenimiento con minoxidil, inhibidores de la enzima alfa reductasa, tratamiento con mesoterapia. En algunos pacientes puede plantearse el microimplante capilar para mejorar la densidad en zonas donde el tratamiento médico no pueda mejorar más.



Pueden emplearse otros protocolos como plasma rico en plaquetas y el microneedling con activos; son bastante utilizados, dependiendo el caso en particular. El futuro, seguramente está en la terapia con células madres.