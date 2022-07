¿Cómo aliviar el mal humor, la ansiedad y la depresión? 15 minutos de ejercicio diario alcanzan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aliviar el mal humor, la ansiedad y la depresión puede ser menos complicado de lo que parece. El punto clave es que la actividad física le hace bien a la salud física y mental.

Una investigación reciente, realizada con 37.000 personas de 16 países, reveló que 15 minutos diarios de ejercicio —exactamente 15 minutos y 9 segundos— proporcionan bienestar mental.

Parece que es poco tiempo, pero representa el estímulo que necesita nuestro cerebro, que evolucionó para controlar un cuerpo que debería estar en constante movimiento, pero que —según señalan los científicos— cada vez es más sedentario.



El reciente estudio confirma una serie de investigaciones que muestran que los ejercicios estimulan el cerebro con un efecto semejante al de las drogas utilizadas para combatir la depresión y la ansiedad. En vez de gotas de remedio, gotas de transpiración. Y sin efectos colaterales.

Brendon Stubbs, investigador de King’s College London, Reino Unido, y líder del estudio, remarcó que la actividad física incide en numerosos mecanismos neurobiológicos y psicosociales. Bautizada State of Mind Index, la investigación estuvo a cargo de la empresa japonesa Asics y reunió respuestas de personas que practicaban actividad física.

“No importa el tipo de actividad. El movimiento puede tomar varias formas y todas ellas reportan beneficios para la salud física y mental. Sabemos que los ejercicios aeróbicos (carreras, deportes colectivos, entrenamiento de resistencia) tienen impacto positivo”, remarcó Stubbs, quien es autor de más de 300 estudios sobre ejercicio y salud mental y también del libro “Exercise-Based Interventions for Mental Illness — Physical Activity as Part of Clinical Treatment” (Intervenciones basadas en ejercicios para enfermedades mentales — actividad física como parte del tratamiento clínico, Ed. Elsevier).

Lo que más sorprendió a los investigadores fue el corto tiempo necesario para que las personas perciban la mejora en diez métricas emocionales y cognitivas, como confianza, positividad, calma y foco. La mayoría de los participantes, así como los investigadores, imaginaba que serían necesarios por lo menos 30 minutos para que se constataran efectos positivos.

“Períodos más largos y frecuentes aumentan el bienestar mental, pero la actividad física tiene un efecto muy poderoso y los períodos breves ya desencadenan mecanismos neuroquímicos”, explicó Stubbs.

Beneficios del movimiento

La actividad física estimula, por lo menos, dos áreas del cerebro. La primera es el hipocampo, que se asocia a la memoria, al aprendizaje y las emociones. La segunda es el córtex pre frontal, relacionado a la memoria y a lo cognitivo.

La práctica de ejercicio libera endocanabinoides, que tienen efectos analgésicos, ansiolíticos y antidrepresivos, semejantes a los del THC de la marihuana.



También hace que el cerebro libere más dopamina (se asocia al placer y el humor), serotonina (regulación del sueño, del ritmo cardíaco, el apetito, el humor, la memoria y la temperatura), noradrenalina (relacionada al humor, sueño, ansiedad y apetito). Además el ejercicio suma un factor neurotrófico, una especie de fertilizante cerebral importante para las neuronas y conexiones nerviosas.

La actividad física, también actúa sobre el sistema inmunológico y reduce la inflamación, condición base para una serie de disturbios. Stubbs agregó que la práctica de ejercicios aumenta la autoconfianza y la autoeficiencia.