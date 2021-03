Stephie Bacque: Se acercan los buenos días para los amantes del chocolate

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

¿Sabías que el chocolate negro 100% cacao está cargado de nutrientes que pueden traer beneficios tu salud? El chocolate negro es una fuente natural de antioxidantes y su aporte nutritivo es grandioso, siempre y cuando se consuma puro.

Por lo general, los chocolates se mezclan con azúcares refinados, lácteos y otros aditivos y esto hace que no podamos beneficiarnos de su consumo.

Te cuento sobre algunos favores que nos hace el cacao:

* Puede mejorar la salud del corazón. Los flavonoides del cacao presentes pueden contribuir a reducir los niveles de colesterol "malo" o LDL que acumula depósitos de placa en las arterias, además puede ayudar a mantener los niveles de colesterol HDL (bueno), protegiendo así contra problemas cardíacos.

* El chocolate amargo puede ser útil para la diabetes. Los flavonoides en el chocolate amargo apoyan la sensibilidad a la insulina, mejoran el equilibrio de glucosa y la inflamación, los factores que contribuyen principalmente a la incidencia de diabetes.

* Contribuye a la pérdida de peso. El consumo de cacao puro puede ayudar a disminuir los antojos, esto es porque el cacao puro nos da sensación de saciedad.

* El beneficio que todos conocemos: mejora el estado de ánimo. El chocolate negro puede ser un capricho para sentirse bien, la existencia de ácidos grasos hace el truco. Los ácidos esteárico y palmítico junto con los flavonoides tienen el potencial de aumentar la actividad neuronal en partes del cerebro relacionadas con el placer, esto hace que tengamos ese sentimiento de felicidad que tanto experimentamos después de comer chocolate.



Siempre seamos conscientes al alimentarnos y nutrir nuestro organismo, el hecho de que un alimento tenga beneficios no significa que podamos abusar de su consumo. Asegurate de darte un gusto en estos días chocolatosos que se vienen, pero que sea con moderación. Cuida tu cuerpo, es el lugar donde vivís cada día.

Te dejo algunos tips para que sepas elegir mejor tus chocolates:



- Intenta que el chocolate tenga entre 70% y 100% de cacao. Si la barra tiene azúcar o leche como ingrediente, no llegará a un 70 por ciento a un contenido de cacao.



- Evita comprar una barra de chocolate que tenga grasas trans. Si ves "aceite parcialmente hidrogenado" o "aceite hidrogenado" como ingredientes, no vas a obtener los beneficios del cacao.



- Elegí chocolate amargo que no esté procesado con álcali. Algunos tipos se tratan con álcali para alterar el color y restringir el amargor. Pero tal tratamiento destruye el contenido de antioxidantes.



Para más tips podes consultarme en @stephiebacqueok