¿Qué miembro de la familia real británica cumple años hoy?

Realeza

El menor de los hijos del príncipe William y Kate Middleton cumplió dos años en medio de la crisis por la pandemia de COVID-19.

EFE

El príncipe Louis, tercer hijo de los duques de Cambridge, cumple este jueves dos años de edad y, para celebrarlo, sus padres han divulgado unas fotos del pequeño en las que aparece con las manos pintadas con los colores del arcoíris, símbolo de esperanza durante la actual pandemia de la COVID-19.

El príncipe, que cumple los años en el Día de San Jorge, patrón de Inglaterra, fue fotografiado por su madre, Catherine, a principios de este mes en la mansión donde residen en Norfolk, este inglés.

En las fotos, ampliamente divulgadas por los medios británicos, se ve al pequeño con una camisa azul y blanca a cuadros, sonriendo y con los arcoiris pintados en las manos.

La duquesa de Cambridge es gran aficionada a la fotografía y suele divulgar instantáneas de sus hijos -los príncipes Jorge, Carlota y Luis- para marcar sus cumpleaños.

Como todas las familias con hijos en edad escolar en el Reino Unido, el dibujo de Luis forma parte de trabajos manuales que hacen los pequeños mientras reciben educación en casa al estar las escuelas cerradas por la pandemia del nuevo coronavirus.

El príncipe Louis a los 2 años

El príncipe Louis Arthur Charles de Cambridge, quinto en la línea de sucesión a la corona británica, nació el 23 de abril de 2018 en la sala Lindo del hospital St Mary's, en el oeste de Londres.

El niño fue bautizado con once semanas de edad por el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, en la capilla Real del palacio de St. James, en el centro de la capital británica.

El pasado martes, también fue el cumpleaños de la reina Isabel II, de 94 años, que cumple la cuarentena en el castillo de Windsor, a las afueras de Londres.