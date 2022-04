El príncipe Harry y Meghan Markle en conflicto con sus vecinos, ¿qué pasó?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los duques de Sussex sorprendieron al mundo a comienzos de 2020 al renunciar a sus deberes reales dentro de la corona británica. Poco después, se fueron a vivir a Estados Unidos a una mansión de unos 14 millones de dólares en Montecito, una lujosa zona residencial de la ciudad californiana de Santa Bárbara.

Pasados más de un año y medio de esa mudanza, trascendió que muchos vecinos de Harry y Meghan están “enojados con la pareja” y afirman que “no se han convertido en parte de la comunidad”.

De acuerdo con lo que informan los medios británicos, el príncipe y su esposa muy rara vez se dejan ver en público en el barrio en el que viven y tampoco en Santa Bárbara. Además, nunca se presentaron en sociedad, pese a que viven en el lugar desde el mes de julio de 2020.

Montecito es un barrio un tanto aislado del centro de Santa Bárbara que tiene playas vírgenes, recintos cerrados y varias mansiones enclavadas en la ladera de las montañas y rodeadas de un entorno natural. Allí, la privacidad es ley para los lugareños. Es una zona de tolerancia cero para los paparazzis y, quizás por ello, haya sido el lugar elegido para vivir tanto por los duques de Sussex como por otras celebridades que habitan allí, como Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow o Ellen DeGeneres.

Llamativamente, la semana pasada, el príncipe Harry declaró, en diálogo con el programa Today Show, de la cadena estadounidense NBC, que en esa localidad de Santa Bárbara fueron “recibidos con los brazos abiertos” y que ese vecindario era “una gran comunidad”.

El nieto de Isabel II expresó estas palabras cuando fue entrevistado mientras asistía en La Haya, Holanda, a los juegos Invictus: una competencia, que él creó y apadrina, en la que participan veteranos de guerra de todas partes del mundo. Al parecer, estas declaraciones desconcertaron a sus vecinos norteamericanos.

Lo que dicen los vecinos de Montecito



Tras esa entrevista, el columnista de rumores británico que trabaja para el Montecito Journal, Richard Mineards, señaló que Harry y Meghan “no se presentaron” a las personas del lugar desde que llegaron -de manera casi encubierta- al barrio residencial en el que viven ahora. La pareja se instaló allí luego de abandonar la Casa Windsor y pasar una breve temporada en Canadá y Los Ángeles.

“Harry y Meghan no se convirtieron en parte de la comunidad, y creo que mucha gente está realmente enojada por eso. Es un lugar encantador para salir y la gran pregunta que se hacen todos en la zona es: ‘¿dónde están?’”, dijo Mineards al medio británico Sunday Times.

Como un ejemplo de la falta de vida social de Harry y Meghan en Santa Bárbara, los vecinos señalan que nunca han visitado un tradicional bar de estilo británico muy famoso en la ciudad: el Old Kings Road, que se distingue de otros bares porque tiene en la ventana y en su interior un cartel que indica: “No no se admiten imbéciles (No wankers)”. La palabra representa un fuerte insulto en el Reino Unido e Irlanda, a la vez que marca un sello distintivo de la manera en que se comunican con su clientela los pubs de esas naciones.

También hay rumores de que la pareja real intentó comprar hamburguesas en una sucursal local de la cadena de comida rápida In-N-Out y no pudo hacerlo a causa de cuestiones relacionadas a la logística de seguridad.

Harry en el equipo de polo local



Sin embargo, más allá de estas desavenencias, se espera que el duque de Sussex comience a integrar un poco más la comunidad de Montecito en breve: algunos afirman que se unió al equipo de polo local, Santa Bárbara Polo and Racquet Club, donde se cree que jugará con su amigo argentino Nacho Figueras, polista y modelo de Ralph Lauren.



La temporada comenzará en breve, el 1 de mayo, y se dice que el hermano de William estuvo practicando para esa ocasión en un campo privado propiedad del magnate hotelero Pat Nesbitt. El excompañero de Harry en el Eton College y también fanático del polo, Andrew Bossom, dijo al Times que la participación en el equipo del duque de Sussex “sería un gran paso hacia la comunidad para él”.



Más allá de esta probable cercanía, otro de los rumores que circulan dice que Harry, Meghan y sus dos pequeños hijos, Archie y Lilibeth, tienen planeado mudarse de la mansión; aunque lo harían hacia otro lugar en el mismo Montecito, o no muy lejos de allí.