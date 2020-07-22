Príncipe Felipe de Reino Unido entrega cargo de coronel en jefe de los Rifles después de 67 años

Realeza

El duque de Edimburgo entregó el de coronel en jefe de los Rifles a Camilla, Duquesa de Cornualles, y esposa del príncipe heredero, Carlos.

Reuters

El príncipe Felipe, el marido de 99 años de la reina Isabel II del Reino Unido, hizo una rara aparición pública el miércoles para entregar el cargo de coronel en jefe de los Rifles a Camilla, la esposa del príncipe Carlos, después de 67 años de sociedad con el regimiento de infantería.

Felipe, un exoficial de la Marina conocido por su actitud y humor a veces bruscos, se casó con Isabel en 1947, cinco años antes de que se convirtiera en reina. Ahora es, por mucho, el consorte con más años de servicio de cualquier monarca británico.

El Duque de Edimburgo ha sido coronel en jefe de los Rifles desde su formación en 2007, pero su conexión con el regimiento se remonta a 1953, cuando se desempeñó como coronel en jefe de sucesivos regimientos que componen los Rifles.

El príncipe Felipe de Reino Unido. Foto: AFP

En una ceremonia en el Castillo de Windsor, al oeste de Londres, cuatro cornetas anunciaron la llegada de Felipe y luego hicieron sonar el llamado de "No más desfiles" para conmemorar su ceremonia final como coronel en jefe.

Un alegre Felipe, vestido de traje y corbata, y por momentos sonriente, conversó con los soldados antes de la ceremonia.

En un evento paralelo en Highgrove House, a unos 160 kilómetros de distancia en el oeste de Inglaterra, el comandante general coronel de los Rifles, Sir Patrick Sanders, dio la bienvenida a Camilla, Duquesa de Cornwall, como la nueva coronel en jefe.

Felipe celebró su 99 cumpleaños el 10 de junio. Renunció a sus deberes reales en agosto de 2017, después de completar más de 22.000 compromisos en solitario, pero en los últimos años rara vez se lo ha visto en público.

Sin embargo, asistió el viernes a la boda secreta de la princesa Beatrice, la hija mayor del príncipe Andrés y Sarah, la Duquesa de York.

