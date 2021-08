¿Los pepinos te resultan amargos? Así es como podés quitarles ese sabor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Seguro alguna vez te pasó de estar comiendo una deliciosa ensalada cuando de pronto notas un sabor bastante amargo. Cuando te ponés a pensar cuál es la causa encontrás al culpable: el pepino.

Es común que este ingrediente tenga algunas partes amargas pero hoy te contamos cuáles son las causas del mal sabor y cómo evitarlo.

¿Por qué los pepinos son amargos?

Según la Universidad de Oregón, en Estados Unidos, las responsables de que los pepinos tengan cierto sabor amargo son una variedad de sustancias conocidas como terpenoides, se trata de toxinas propias de la familia de las cucurbitáceas, una serie de hortalizas entre las que se encuentran las calabazas y los melones. Se podría decir que estas frutas son primas del pepino. Las plantas producen estas sustancias principalmente para ahuyentar plagas y animales de manera natural. Si tienes un huerto casero podrás notar esto de manera fácil al comparar tus cultivos de este tipo de frutas respecto a otras.

Las toxinas de las cucurbitáceas se localizan principalmente en las partes vegetativas de la planta, como tallo, hojas y raíces. En ocasiones y en menor grado se extienden al fruto, en este caso el pepino. De hecho, esta fruta contiene una enzima llamada elaterasa, que se encarga de hidrolizar a las toxinas para convertirlas en compuestos no amargos y en su lugar dotar al fruto de un agradable sabor dulce

Según el Instituto para la Innovación Tecnológica en Agricultura (Intagri), lo que hace que la enzima elaterasa no trabaje correctamente son las condiciones ambientales en las que crece la planta que produce el pepino. La falta de agua, el esparcimiento de las plantas, el clima: calor, frío, todos estos factores parecen propiciar que las cucurbitáceas desarrollen un sabor amargo. Lamentablemente, muchas de estas condiciones de cultivo están fuera del control del consumidor, quien es la persona que al final recibe el inconveniente de un pepino amargo.

¿Qué hacer para evitar el sabor amargo?



Afortunadamente hay algunos sencillos trucos caseros que se pueden seguir para que tus pepinos sean los ideales en aquella receta de ensalada que deseas preparar.



En primer lugar, el Intagri recomienda no almacenar el pepino con otras frutas maduras ya que esto propicia el mal funcionamiento de la elaterasa. Por otro lado, la Universidad de Oregón ha identificado que las partes que más concentran las toxinas de cucurbitáceas son los extremos del fruto, principalmente aquel lugar que se encontraba unido al tallo de la planta.



Es por ello que existe la costumbre de cortar las orillas y frotarlas, pensando que eso le quitará lo amargo; sin embargo, esto no está comprobado, por lo que es un mito. Se le quita lo amargo porque se cortan las puntas, pero al frotar no pasa nada.



Lo que ocurre en muchos casos es que la gente suele pelar el pepino desde la punta, lo que hace que el pelador distribuya todas las toxinas de sabor amargo a lo largo del fruto. Lo único que tienes que hacer para evitar esto es cortar los extremos del pepino antes de empezar a pelarlo. De esta manera evitarás la propagación del mal sabor. Listo, no tienes que recurrir a ningún método extraordinario o comprar ingredientes adicionales. Ahora podrás disfrutar de miles de recetas con este saludable fruto sin temor a encontrarte con una desagradable sorpresa.