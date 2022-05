Maye Musk, madre de Elon, es la portada de Sports Illustrated en traje de baño a los 74 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Maye Musk es una de las bellezas que ocupan la portada de la famosa publicación Sports Illustrated Swimsuit. La mujer de 74 años, nacida en Sudáfrica, luce espectacular vestida con diferentes trajes de bajo.

Pero muchos no la mirarán por todo eso sino por su hijo: Maye es la madre de Elon Musk y por ese hecho siempre tiene los reflectores sobre ella.

"Para ser modelo de trajes de baño para Sports Illustrated, la gente me habría encerrado como una loca”, comentó Maye al medio. "Estoy muy emocionada de que hayan decidido que incluso las mujeres mayores pueden usar trajes de baño y verse geniales. Creo que realmente va a cambiar cómo se sienten las mujeres”.

Pero aunque no es la primera vez que la mamá de Elon Musk posa en traje de baño, sí lo es para una revista que se ha hecho famosa por tener mujeres en diminutas prendas.

“Nunca he tenido un cuerpo de traje de baño. No es modestia, es algo que he aprendido de ser una modelo. Mi cuerpo es tan bueno como la comida que pongo en mi boca. Nadie me ha pedido que me haga un lifting o que me inyecte botox. Y para un niño de 70 años lo estoy haciendo bien”, explicó Maye hace años a "The Guardian".

Maye es madre de Elon, el hombre más rico del mundo, pero también de Kimbal, de 49 años, y de Tosca, de 47.



"Mi mamá ahora tiene 74 años. En sus años en este planeta obtuvo dos maestrías en ciencias de la nutrición, ganó premios en el campo de la dietética, ha estado en innumerables desfiles de moda y editoriales, e incluso apareció en un video de Beyoncé”, escribió orgullosa Tosca.

En 2017, informó Page Six, Maye Musk se convirtió en la portavoz con más edad para CoverGirl y también ha desfilado en los catwalks de Dolce & Gabbana, Tiffany & Co. y hasta tiendas minoristas como Target.