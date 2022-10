Jamie Lee Curtis contó que su hija trans recibe amenazas de muerte y apuntó contra los discursos de odio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entrevista por El Cine de la cadena SER por el estreno de la película "Halloween: el final", la actriz Jamie Lee Curtis hizo una exposición a favor de la comunidad trans y con especial hincapié en contra el fascismo.

Conocida en el cine de terror, la actriz reconoce que es muy asustadiza y que no le gusta ese género pero fue más punzante al asegurar que lo que le aterra en verdad no está dentro de la gran pantalla, sino en el mundo real.

Dejando en evidencia su preocupación, Lee Curtis contó que tiene una hija trans y que siento miedo al ver cómo algunos sectores de la sociedad reaccionan ese hecho.

“Tengo una hija trans. Hay amenazas contra su vida, solo por existir como ser humano. Hay gente que quiere aniquilarla a ella y a otras personas como ella. El nivel de odio es como si no hubiéramos aprendido del fascismo, ¿y cuál es el resultado de eso? El exterminio de seres humanos. Eso es aterrador. Así que Jamie Lee Curtis está asustada. Y tú deberías estarlo también. Y Jamie Lee Curtis tiene una voz y está tratando de usarla y tú deberías también. Y así es como cambiamos las cosas. Pensando en ellas, aprendiendo y luego usando nuestras voces para llamar la atención y luchar contra ellas”, expresó segura y confiada de cada una de sus palabras.

Vale la pena escuchar estas palabras de Jamie Lee Curtis 💜🏳️‍⚧️ pic.twitter.com/WBcHEEA3NW — Irene Montero (@IreneMontero) October 11, 2022

Las reacciones tras la entrevista no demoraron en llegar.

Su hija Ruby

Jamie Lee Curtis se casó con el actor y músico Christopher Guest en 1984 y luego adoptaron dos hijos: Annie, en 1986, y Ruby, en 1996.

Según explicaron en octubre de 2021 en la revista People, Ruby, que ahora tiene 26 años, les explicó que se sentía mujer. “Fue un poco complicado solo por el hecho de tener que contarles algo que no sabían. Fue algo intimidatorio, pero al mismo tiempo no sentí miedo porque me han aceptado siempre como soy, durante toda mi vida”, contó en ese momento la joven.

“He ido aprendiendo la nueva terminología. Soy también nueva en esto. No soy alguien que pretenda hacer creer que sabe mucho de esto. Y bueno, seguro que cometo errores, pero lo que te puedo asegurar es que intento cometer los mínimos posibles”, contó Lee Curtis en esa misma nota.

Además aseguró que había decidido participar en el reportaje para contar su experiencia porque "si alguien ve esto y se siente libre de decir quién es, entonces habrá valido la pena”.