Bridgerton estrenó su propio podcast

De acuerdo con Netflix, Bridgerton la primera serie producida en conjunto con Shondaland, la productora de Shonda Rhimes (Grey's Anatomy, Scandal, How to get away with murder), marcó un hito en el servicio de streaming: en un mes desde su estreno fue vista por 82 millones de personas. El furor de la serie se reflejó en las redes sociales y dos meses después de su estreno, mientras se espera el rodaje de la segunda temporada, estrenó un podcast.

Bridgerton: The official podcast está disponible en las plataformas de streaming de audio como Spotify o Apple Podcasts y es una producción de Shondaland Audio y iHeart Radio.

El primer episodio está disponible a partir de este jueves 25 de febrero (en inglés) y en el productores, equipo de diseño, escritores y hasta algunos miembros del elenco cuentan las intimidades del show.

En el primer episodio, los productores cuentan cómo se eligieron las locaciones para lograr el efecto suntuoso que Bridgerton logró llevar a la pantalla chica.