Pizzería Dos Orientales, el plan de Malafama para llevar su cerveza a todo el país

Detrás de una alternativa para paliar la crisis por el coronavirus surgió la respuesta para una expansión.

Dos Orientales, la pizzería creada por los hermanos Sánchez André (Mauricio, Florencia, Francisco y Guillermo) —responsables de la cervecería artesanal Malafama—, surgió de la idea de comenzar a vender pizzas en sus locales en junio, cuando se habilitó la apertura de restaurantes durante la pandemia. «Era una alternativa que nos permitía trabajar con menos personas y más margen», indicó Mauricio.

Su rápida aceptación la transformó en un negocio. «Nos fue bien y vimos que esto sería un negocio en sí mismo. Entonces dijimos ‘necesitamos un lugar chico para hacer pizzas y para vender más cervezas’», recordó.

Así, con una inversión de US$ 80.000, Dos Orientales cobró vida propia y se transformó en un negocio independiente donde la pizza se acompaña con la cerveza artesanal. Esta semana abrió el primer local de unos 20 metros cuadrados en el patio de comidas del World Trade Center (WTC) y para fin de mes sumará su segundo espacio en una fusión con Montana Shop, local ubicado sobre la calle Tristán Narvaja.

La pizza respeta la receta de estilo napolitana que se caracteriza por insumir tres días de fermentación para que «haga el trabajo de la digestión», explicó Mauricio Sánchez André.

Según relató el emprendedor, el modelo está centrado en delivery y take away aunque hay espacio para consumir en el local. Además, la pizza respeta la receta de estilo napolitana que se caracteriza por insumir tres días de fermentación para que «haga el trabajo de la digestión» y así eliminar azúcares y almidón. Pero receta no es lo único italiano. La harina y la salsa también son importadas desde la península y hasta el horno llegó desde ese país. «Francisco estuvo detrás de la receta de la pizza y de la elección del horno. Elegimos la marca Maraná Forni conocida mundialmente. El que instalamos cuesta unos US$ 30.000 y es rotativo, o sea no hay que estar girando la pizza. Esto baja la cantidad de personas que tienen que estar pendientes, ponés la pizza y se va dando vuelta sola», remarcó.

Según sus estimaciones, en las nuevas pizzerías venderán unos 6.000 litros de cervezas en versión tirada y latas (4.000 en WTC y 2.000 por Tristán Narvaja). Esto implica que Malafama deberá ampliar su producción, ya que los 20.000 litros por mes que tiene de capacidad ya se venden totalmente (15.000 en sus dos cervecerías y el resto en otros bares y puntos de venta).

Y esto es el principio. Los empresarios ya están terminando de delinear un modelo de franquicias para llevar a Dos Orientales a todo el país. El plan es tenerlo listo para marzo de 2021.

Mientras tanto, y con una inversión de unos US$ 30.000, está en producción un food-truck propio que este verano llevará las pizzas y las cervezas a la costa uruguaya.