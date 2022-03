Las múltiples estrategias de los bancos en Uruguay para captar a los más jóvenes

«Queremos sembrar la semilla antes de que lleguen los bancos digitales. Hoy los jóvenes dan las pautas de lo que quieren y si no lo hacés no te acompañan», dijo Mauricio Pelta, vicepresidente y director de retail de Scotiabank, al explicar el reciente lanzamiento de Cuenta Go, una propuesta 100% digital para jóvenes de 18 a 30 años. El producto se presentó en febrero pasado y, entre otros detalles, permite crear la cuenta por la app o web del banco, pero también escaneando un código QR dispuesto en varios puntos. «Con pocos datos y una selfie se crea la cuenta. Luego el banco contacta al joven por WhatsApp, porque sabemos que no quieren que los llamen, y listo», dijo. Scotiabank también hizo especial hasta el diseño de la tarjeta: además del diseño vertical el usuario puede elegir el color. «Estuvimos trabajando más de seis meses para entender qué quieren e hicimos todo el desarrollo en Uruguay. Por eso, entre los servicios ofrecemos Disney+ gratis por cuatro meses y Cabify con un 15% de descuento, viernes con rubros extra y tarjeta internacional sin recargos por uso en el exterior», destacó Pelta. También, a la hora de «hablar» con este público, desarrollaron canales digitales, principalmente por WhatsApp, que funciona con un bot y si algo sale de sus parámetros «habla con una persona». «Lanzamos este producto porque vimos un segmento mal atendiendo. Queremos que sea la puerta de entrada al banco, por eso la idea es acompañarlos y con datos estudiar qué quieren en su estudio, en su trabajo, en su primer auto y alquiler, su primera empresa, su casa, etcétera», subrayó el ejecutivo.