Estudio Gómez Platero recibió un premio de prestigio internacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Más de 800 proyectos de 46 países se presentaron en la última edición de los International Architecture Awards, organizados por The Chicago Athenaeum y The European Centre of Architecture, Art Design and Urban Studies.



El jurado del concurso, este año integrado por grandes referentes internacionales como Davi Tryba (Tryba Architects), Claudia Doná (Periodista y crítica de diseño), Dominic Dunn (Kohn Pedersen Fox Associates), Michael Grove (Sasaki Associates, Inc.) Vivian Lee (Woods Bagot), Micael Calatrava (Calatrava International LLC) y Flavio Manzoni (vicepresidente Senior, Ferrari SpA), destacó al Memorial Mundial a la Pandemia del estudio Gómez Platero Arquitectura & Urbanismo como una de las obras ganadoras de este certamen que reconoce la excelencia de los proyectos. Este galardón ubica al estudio Gómez Platero y a la arquitectura uruguaya junto a las firmas de arquitectura más importantes del mundo como OMA (Nueva York), Foster + Partners (Londres) y Grimshaw Architects (Londres), entre otras.



Inspirado por la actualidad, pero pensado como una contribución al futuro, el Memorial Mundial a la Pandemia es un proyecto de generación de espacio público sin impacto al medio ambiente, que ofrece una conexión inédita con la naturaleza y nosotros mismos. A traves de un espacio circular, simple y contundente, el Memorial se sumerge en el limite entre lo artificial maximo (la Ciudad) y la naturaleza absoluta (el Mar). El centro lo ocupa un vacio donde la naturaleza aflora en su estado mas puro recordandonos que el centro del ecosistema es la naturaleza y no el hombre.



«Este reconocimiento nos mueve a todos dentro del equipo de una manera especial y nos acerca cada vez más a nuestro propósito de hacer de la tierra el mejor lugar para vivir», dijo el arquitecto Martín Gómez Platero, fundador y director del estudio que cuenta con obras en 36 ciudades de 13 países de Latinoamérica.