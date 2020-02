El estallido social en Chile le cuesta a Walmart US$ 110 millones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las protestas que estallaron el pasado octubre en Chile supusieron una pérdida de US$ 110 millones en ingresos para la multinacional estadounidense Walmart, explicó este martes la matriz chilena de la compañía en el análisis de resultados de su año fiscal 2019. «La interrupción en Chile afectó negativamente el ingreso operativo en aproximadamente US$ 110 millones», indicó Walmart en el documento.

El retailer afirmó que las pérdidas son consecuencia del cierre temporal de la mayoría de sus tiendas debido a las protestas sociales que se desarrollan en Chile desde octubre contra el modelo socioeconómico del país y el gobierno del presidente Sebastián Piñera.

«Experimentamos debilidad en algunos mercados internacionales clave, así como en Chile, donde los disturbios provocaron interrupciones en la mayoría de nuestras tiendas», indicó Walmart, que agregó que continúa monitoreando el desarrollo de los acontecimientos en el país.

Walmart Chile es propietaria de los supermercados Lider, Express de Lider, SuperBodega aCuenta y Central Mayorista, totalizando 371 establecimientos en el país.

En cuanto a sus resultados, la compañía registró una utilidad de US$ 14.881 millones, un 123,1% más que los US$ 6.670 millones del año fiscal 2019. En tanto, sus ingresos subieron 1,9% a US$ 519.926 millones.

Los ingresos también se han visto mermados por la huelga realizada en julio por 17.000 de sus trabajadores. La medida supuso el cierre de unos 130 supermercados que la compañía opera en Chile.

Mientras, Walmart espera un crecimiento consolidado de las ventas netas para el año fiscal 2021 de 3% en moneda constante. La cadena prevé además para el mismo período un gasto de US$ 11.000 millones «con un enfoque en remodelaciones de tiendas, iniciativas para clientes, comercio electrónico, tecnología y cadena de suministro».