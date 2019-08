Danza, música y psicología como hilo inspirador

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

«El futuro no es lo que va a pasar, sino lo que vamos a hacer».Con esta frase célebre de José Luis Borges Afap SURA abrió la tercera edición de PotenciaT, un evento motivación que en esta oportunidad dirigió su foco a la posibilidad de potenciarse como profesional.



Para Musso, cambiar siempre ha sido su consigna, al igual que asumir riesgos, no tener miedo y volver a empezar. De joven decidió salir de su zona de confort y más adelante dejó a un lado el ejercicio de su carrera profesional de ingeniero para dedicarse a la música. Decidió recorrer el camino más largo para cumplir sus sueños y lo logró. Su inspiración artística se despertó en los años 70 cuando tomó contacto con un álbum que recopilaba varios de los éxitos de Los Beatles. «Esto es lo que yo siento y quiero hacer», recordó con una ancha sonrisa entre un sinfín de anécdotas que compartió este artista altamente creativo, que ha sabido reinventarse en todo momento sin perder su esencia y autenticidad.



Musso, así como el resto de los integrantes de la banda El Cuarteto de Nos, no pocas veces llegó a un límite. Ante el estancamiento artístico, pateó siempre el tablero. Redobló su apuesta en el cumplimiento de sus objetivos cada vez más desafiantes. Se reinventó una vez y otra también desde la innovación. Así conquistó el mercado latinoamericano con sus creaciones musicales, que obtuvieron su reconocimiento de la Academia en 2012 cuando la banda uruguaya se quedó con el Grammy Latinos por Mejor disco pop rock - Porfiado y Mejor canción rock - «Cuando sea grande». Próximamente va a salir su nuevo disco, donde a modo de adelanto Musso nos sigue sorprendiendo.



Roberto Musso y María Noel Riccetto también participaron como oradores en la jornada de Afap SURA,

Por su parte, la primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre explicó el desarrollando de su carrera, que a fin de año dejará. Se trata de una profesión que requirió de importantes decisiones, aprendizajes y reflexiones que llevaron a Riccetto a rodearse de familiares, maestros y amigos que marcaron su camino.



La danza clásica es una profesión exigente con fecha de vencimiento por las condiciones físicas requeridas. «La situación plantea la necesidad de reinventarse y potenciar nuevas posibilidades», comentó Riccetto.



En su búsqueda de la perfección en el movimiento, el miedo a la frustración estuvo siempre latente. Sin embargo, trazó una línea delgada para no dejar de ser tan auténtica como optimista. «Hay que ser realista ante los desafíos, se trabaja con esfuerzo y dedicación aunque no muchas veces se logra el resultado esperado», señaló.



Dijo además que hay que estar preparado para aprovechar las oportunidades profesionales que se van presentando a lo largo del tiempo. «Hay que establecer objetivos y trabajar fuerte con el sueño de llegar, aunque el factor suerte, en mi caso, ha ocupado un lugar relevante», sostuvo Riccetto.



Balaguer, en tanto, abordará los sesgos psicológicos que atraviesan a las personas en sus elecciones diarias y el potencial que tiene la tecnología para aumentar las capacidades.



«Los algoritmos desplazaron a los amigos y la búsqueda de soluciones. Google es el espejo del alma», reflexionó Balaguer, quien hizo un llamado para tomar el control de nuestras propias vidas.



«Nos ponemos al servicio de la tecnología y el asunto es potenciar el uso del cerebro; cuando pierdo el celular, es parte de mi cerebro, mi cuerpo», indicó.



Para Balaguer, el éxito es posible. «Hay que convencer a la mente para salir adelante», apuntó a partir de los nuevos desafíos que se nos presentan.

«Hay ser sentir pasión y ser feliz en lo que se hace, sino hay que buscar nuevos horizontes»,señaló.