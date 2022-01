La Fed abre el debate sobre una moneda digital “oficial” en Estados Unidos

the New york times (*)

La Reserva Federal dio su primer paso para examinar más seriamente la emisión de una moneda digital del banco central, publicando un informe el jueves pasado, que examina los costos y beneficios potenciales de la idea y abriendo la puerta a comentarios públicos.

En el tan esperado informe, la Fed evitó tomar partido, pero expuso una lista de argumentos a favor y en contra de la emisión de una moneda digital y planteó preguntas que darán forma al debate.



“Esperamos interactuar con el público, los representantes electos y una amplia gama de partes interesadas mientras examinamos los aspectos positivos y negativos de una moneda digital del banco central en los Estados Unidos”, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en un comunicado. En mayo, Powell había indicado que próximamente se presentaría un informe.



Los bancos centrales, desde las Bahamas hasta Suecia y China, están experimentando con ofertas de moneda digital, lo que alimenta las preocupaciones en Capitol Hill de que la Fed podría quedarse atrás de la competencia. La innovación vertiginosa en el sector privado ha sugerido que la Fed, un regulador financiero clave, necesita comprender las tecnologías de pago digitales privadas en ciernes.

Una moneda minorista digital del banco central sería, básicamente, efectivo electrónico. Si bien los consumidores ya usan dinero digital cuando deslizan una tarjeta de crédito o hacen compras en línea, ese dinero en realidad está respaldado por el sector bancario. Una versión de la Fed estaría respaldada por el banco central de Estados Unidos, al igual que un billete de un dólar estadounidense.



Dada la posición dominante de la moneda estadounidense en las finanzas globales, la Fed ha dejado claro que se está moviendo lenta y cuidadosamente mientras sopesa la posibilidad de un dólar digital. Y los funcionarios han enfatizado que no avanzarían sin la aprobación del Congreso.



“La Reserva Federal no tiene la intención de proceder con la emisión de una CBDC sin un apoyo claro del poder ejecutivo y del Congreso, idealmente en forma de una ley de autorización específica”, señaló el informe.



Investigadores del banco central describieron cómo una moneda digital podría ofrecer beneficios y conllevar riesgos.



Dicha moneda "podría proporcionar una opción de pago digital segura para hogares y empresas a medida que el sistema de pagos continúa evolucionando, y puede resultar en opciones de pago más rápidas entre países", indicó el comunicado de la Fed que acompaña al documento de discusión.



Pero el documento también señaló que una moneda digital del banco central plantearía cuestiones de política, incluso sobre su efecto en el sector financiero, el costo y la disponibilidad del crédito, la seguridad y estabilidad del sistema financiero y la eficacia de la política monetaria.



El documento de la Fed también pareció cerrar la puerta a varias posibilidades, incluida la idea de que se podría crear una moneda digital del banco central junto con las cuentas bancarias de los consumidores en la Fed, algo que los demócratas y los defensores de una inclusión financiera más amplia han sugerido en ocasiones.



La ley detrás de la Reserva Federal no autoriza cuentas directas de la Reserva Federal para individuos, y tales cuentas representarían una expansión significativa del papel del banco central, sugiriendo que dichas cuentas deberían ser operadas por bancos y otros proveedores de servicios.



Los bancos comerciales, por su parte, han estado preocupados de que la creación de una moneda digital del banco central y las cuentas de la Fed puedan quitarles su base de depósitos y cambiar su modelo de negocio. Es probable que el documento no aborde todas sus preocupaciones, pero puede servir para calmar las preocupaciones de que los consumidores puedan saltarse por completo el sistema bancario tradicional.



El documento de la Fed señaló que una moneda bancaria potencial podría diseñarse de una manera que mitigaría la interrupción del sistema bancario.



“Una CBDC podría estimular la innovación de los bancos y otros actores y sería un sustituto de depósito más seguro que muchos otros productos, incluidas las monedas estables y otros tipos de dinero no bancario”, dijo el documento. "Estas formas de dinero no bancario podrían provocar un cambio en los depósitos fuera de los bancos, incluso sin una CBDC".



La Fed está solicitando comentarios públicos sobre más de 20 preguntas sobre las monedas digitales del banco central y está aceptando respuestas durante los próximos 120 días.

(*) Jeanna Smialek, reportera, responsable de la Reserva Federal.