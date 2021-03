Vacaciones en casa: ideas para toda la familia

Respirar verde, recorrer senderos, cortar margaritas silvestres y recolectar frutos nativos. Una pesca o un campamento familiar. Un paseo a la playa para contemplar el oleaje desde un picnic otoñal, una cabalgata entre dunas, son planes que, por el momento, no serán moneda corriente. Un año más la Semana de Turismo nos encuentra en una situación especial: los casos de coronavirus nos hacen actuar con cautela, distancia y burbuja. Así que desde el equipo de Revista Domingo nos sumamos al quedate en casa tan necesario y les proponemos una lista de actividades.

Dicen que esta semana será de lluvias y que la temperatura va a bajar en todo el país. Por eso, quizás no exista mejor plan que maratón de series , pop, frazada y chocolate. Sky rojo, la serie española de Álex Pina, creador de La casa de papel, está en el lugar número uno de las series más vistas de Netflix en Uruguay . Quizás tenga que ver con una de sus protagonistas: Lali Espósito. Aún no la hemos visto, pero dicen que su interpretación de Wendy es potente e intensa. La trama gira en torno a tres chicas que intentan escapar de un burdel y arriesgan su vida al intentar escapar de un proxeneta. A las personas que les gustan las series que tienen una trama sencilla deberían mirar El lugar de las luciérnagas. Protagonizada por Katherine Heigl y Sarah Chalke, los 10 episodios se tratan de construir y hacer avanzar la amistad entre Tully y Kate (la primera una periodista famosa y reconocida que lo dejó todo por su trabajo, la segunda una periodista al borde de la frustración que puso a su familia en primer lugar), alternando el presente con el pasado y algo de suspenso. Es una serie de esas que hacen bien al corazón y que se miran sin ningún esfuerzo.

En YouTube está el documental Conspiración del Coronavirus. La verdad detrás de la vacuna contra el COVID-19 . Mientras proliferan en internet afirmaciones de que las dosis contra el virus pueden ser letales, tras una serie de muertes en hogares de ancianos, el canal alemán investigó casos en todo el mundo y encontró que no se pudieron hallar vínculos causales entre la vacunación y los fallecimientos. El documental, de tan solo media hora de duración, refleja la tarea monumental de la “operación vacuna”, aborda la situación de los países más pobres y recuerda que la pandemia no se solucionará hasta que el virus sea controlado en todo el mundo.

El juego de mesa sobre estrategia Catán , popular entre muchos grupos de amigos, también tiene su versión online. Mediante una aplicación , que está disponible para Android e iOS, el usuario puede participar en partidas contra personas de otras partes del mundo, así como organizar para jugar con sus amigos de siempre pero a la distancia o ensayar partida tras partida contra la máquina. Si bien hay prestaciones (expansiones, por ejemplo) que hay que pagar, la aplicación tiene una oferta gratuita bastante amplia. Estar cara a cara no es lo mismo que la virtualidad, pero en estos tiempos, es una buena forma de pasar un rato en compañía.

A jugar con los chicos



“Movilidad contenida en Semana de Turismo. Todo un desafío para los padres”, escribe María Orfila, editora de este suplemento y madre de Federica, que decidió compartir sus planes para cuando hay que hacer malabares con el tiempo libre: “Este es un pique que siempre me funciona en cualquier fin de semana lluvioso: CharadesApp. Hay muchas iguales. Yo me bajé esa. Pero se puede jugar con papel y lápiz. Es ese juego en el que uno se pone un papel en la frente (o el celular) en el que está escrito el nombre de un famoso, un animal, una comida o lo que sea y, a través de pistas, tiene que adivinarlo. Sencillo. Y funciona para entretener a los niños durante un rato. Si no tienen juegos de caja en casa -como yo- se puede buscar algún tablero y fichas para imprimir. Y, si quieren ir un paso más allá, pueden inventar su propio juego. Con mi hija ya hicimos varios ludos a nuestro gusto y, entre que lo pensamos y los dibujamos y recortamos las fichas, nos divertimos por horas. Otra opción que nunca falla es hacer slime casero. Es un desastre, sí, pero se prepara con ingredientes que hay en cualquier casa como pasta de dientes o detergente. La única recomendación que tengo acá, es limpiar medio rapidito antes de que se endurezca en el piso”.