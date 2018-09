Seis Sentidos

gusto La mejor paella del mundo se prepara en Valencia

Un restaurante de El Palmar, una localidad de la ciudad mediterránea de Valencia, se alzó esta semana con el premio a la "mejor paella valenciana del mundo", tras competir con establecimientos de Japón, México, Perú, Costa Rica, Australia, Francia, Andorra, Italia y Estados Unidos. Los cocineros Raul Magraner y su hijo Jordi, del restaurante Bon Aire, fueron los ganadores de esta 58 edición del Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, en la que hubo cuarenta finalistas, siete de ellos de diferentes países. Los chefs ganadores, que se llevaron un premio de 2.900 dólares, explicaron que éste es un reconocimiento a la trayectoria de 40 años de su restaurante, al tiempo que han desvelado que el secreto de su receta es "cuidar minuciosamente los tiempos y los puntos de cocción". El segundo premio fue para el restaurante Monastrell, de la vecina ciudad de Alicante, que cuenta con una estrella Michelin y ha conseguido el galardón valorado en 2.200 dólares con una paella cocinada por Federico Pian y Víctor Duque.

TACTO Crean tecnología para enviar mensajes a través del tacto

Un grupo de investigadores de la Universidad Purdue, en colaboración con Facebook y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), ha desarrollado una nueva tecnología capaz de traducir los fonemas de la lengua inglesa en diversos tipos de vibración. Una vibración, que es emitida sobre el antebrazo de un usuario (previamente entrenado para entenderlos), que permite comunicarse a dos personas a través del tacto, informó la cadena española Ser. El profesor de ingeniería eléctrica e informática Hong Z. Tan explicó que el proyecto comenzó tras conocer el proyecto de Facebook para leer la mente de terceros: "Querían saber si era posible transmitir mensajes y hablar a través de la piel. Pensamos que sería posible, y por esa misma razón decidimos intentarlo". El dispositivo reproduce una vibración específica asignada a un fonema inglés determinado en el antebrazo del usuario. Según explica Hong Z. Tan, las sensaciones se coordinan a la formación de los fonemas de la boca.

instinto Elon Musk devela nombre del civil que viajará a la luna

Elon Musk había jugado con la expectativa del público desde que anunció que un civil podría viajar a la luna en su nuevo cohete, el BFR, que se espera despegue el 2023. Esta semana finalizó la espera, cuando, en un evento trasmitido en vivo desde Hawthorne, California, le reveló al mundo la identidad del misterioso pasajero: el multimillonario japonés Yusaku Maezawa (42), quien será el primer en orbitar la luna. El empresario, dueño de la marca de ropa Zozo, tiene una fortuna avaluada en 3.600 millones, de acuerdo a Forbes, y es la 14° persona más rica de Japón. Maezawa reveló que compró todos los asientos disponibles del cohete, porque pretende llevar un grupo de 6 a 8 artistas a la luna, en un proyecto que denominó "Dear Moon". Cada artista deberá, a su regreso, realizar una obra inspirada en la experiencia. El empresario nipón es un reconocido coleccionista de arte, y en su anuncio dijo haberse inspirado en la obra del artista visual Basquiat.

vista El dibujo más antiguo es un signo de # en la Edad de Piedra

Entre 100 mil y 70 mil años atrás, un grupo de Homo sapiens , nuestros parientes directos, realizaba sus actividades diarias en una cueva protegida, un lugar denominado Blombos, en lo que hoy es Sudáfrica. Entre esas rutinas, algunos miembros tenían una labor especial: dibujar y preparar los materiales necesarios para hacerlo. Esa tarea quedó fijada en piedra, y un pequeño ejemplo fue descubierto por un grupo de arqueólogos 73 mil años después. El hallazgo aparece publicado en la revista Nature, según informa El Mercurio. En una piedra, el artista dibujó líneas verticales y horizontales formando un patrón que hoy parecería un signo gato (#). Para ello, utilizó un pigmento color ocre y una especie de lápiz. Lo anterior es algo imposible de lograr sin una herramienta especialmente fabricada para esa finalidad. Además de la precisión y la técnica, lo que asombró a los arqueólogos es la edad de la obra: fue pintada hace 73 mil años, 30 mil años antes que el dibujo más antiguo encontrado hasta ahora.

oído McCartney vuevle a la cima de ventas en Estados Unidos

Paul McCartney volvió el domingo pasado a la cima de ventas en Estados Unidos con un disco solista por primera vez en 36 años. Egypt Station —un álbum de 16 canciones en el que McCartney experimenta con una sensación rockera más joven, además de su clásico sonido de The Beatles— marcó su debut como solista en la cima del ranking Billboard de Estados Unidos. La leyenda inglesa, que a los 76 años tiene un agitado calendario de giras, no escatimó esfuerzos promocionales para el álbum, apareciendo en programas estadounidenses y ofreciendo un concierto gratuito dentro de la Grand Central Station de Nueva York, informó EFE. Sorprendentemente, no hizo lo mismo en su nativa Gran Bretaña, donde Egypt Station debutó en el número tres, con el sorpresivo álbum del veterano estadounidense Eminem, Kamikaze, reinando por segunda semana. Egypt Station vendió el equivalente a 153.000 copias en los Estados Unidos en la semana posterior a su lanzamiento.

OLFATO Emma Stone elige un perfume para cada nuevo personaje

"Elijo un perfume diferente para cada personaje. Así que desde que he tenido 16 años, he tenido perfumes a los que puedo volver y recordar ese momento de mi vida", señaló Emma Stone una entrevista a Harpers Bazaar UK. La famosa actriz fue elegida por Louis Vuitton para convertirla en la protagonista de la última campaña de la firma e imagen de su reciente lanzamiento, la fragancia Attrape-Rves. Con XO de Beyoncé de fondo, la pieza con la que se promociona la fragancia recrea las diferentes fases de la mujer en la vida, y por medio de la actriz observamos miles de emociones. Se trata de la novena fragancia femenina de la colección Les Parfums Louis Vuitton. Un aroma fresco perfecto para la mujer más actual. "Mi sentido del olfato es muy fuerte, quizás compensando mi terrible visión, así que el olor siempre ha sido el recuerdo de los sentidos más rápido para mí. Recuerdo la mayoría de los períodos de tiempo a través del aroma", añadía la actriz.