Mafe Walker: la mujer que habla el idioma de los extraterrestres

Me amo, te amo, siento, llama trina de mi corazón te amo, me encuentras, te encuentro, llama trina. Llama gemela. Anaie ena okekma ajakahapn. Me amo, te amo!” Si no entendió nada de lo que leyó, no se preocupe: es inentendible. Pero si se dio cuenta de qué se trata y se le dibujó una sonrisa o pensó “Dios mío, qué locura”, es porque de alguna forma conoce a “la mujer que habla el idioma extraterrestre”, un curioso fenómeno viral de nuestro tiempo que ha generado una catarata de memes y hasta tazas de café con sus frases en la mayoría de los países de habla hispana (en Montevideo se pueden conseguir en la feria de los domingos del Parque Rodó por $ 200).



María Fernanda (Mafe) Walker es colombiana, tiene 45 años y vive en México, donde se ha hecho mundialmente famosa gracias al uso de la red social TikTok. Las críticas y burlas parecen no importarle. Y no es tonta: aprovechó la notoriedad para sacar rédito a su mensaje intergaláctico.



Su popularidad llegó a tal punto que marcas como Netflix o la cadena mexicana de supermercados Soriana -o incluso la institución con mayor presencia en la atención a la salud en el país azteca (IMSS)-, entre otras, han aprovechado la viralización de sus mensajes de amor y conexión para llamar la atención de sus clientes.



¿De dónde vino?

Mafe Walker se volvió viral en TikTok (tiene más de 600.000 seguidores en esa red) por asegurar que, desde niña, habla el idioma de los extraterrestres y tiene ADN “galáctico”, pero su popularidad explotó cuando asistió al programa matutino Venga la alegría de México, el que inmediatamente desató la ola de reacciones y memes a escala global. Además, se presentó en esa ocasión como “médium interdimensional”, lo que hizo que la entrevista se hiciera todavía más alocada e inverosímil.



“Yo lo mando a través de mis ondas vocales, vine del corazón, la mente, es como, curiosidad, hay que sentirlo, va directo, soy un puente de comunicación entre lo divino y aquí la Tierra”, comentó, para inmediatamente dar una demostración del supuesto idioma alienígena, con la cual pocos en el estudio pudieron contener la risa.



Pero no todos se burlaron de ella. Los encargados de presentar la entrevista, Roger González y Patricio Borghetti, de una manera muy respetuosa aseguraron que la intención de haberla invitado a Venga la alegría era conocer más sobre el tema y que los televidentes pudieran entender por qué era tan popular en plataformas como TikTok y Twitter, así como conocer un poco más acerca de todo el proceso personal por el que ha transitado para poder lograr sus supuestas habilidades.



De acuerdo con información publicada en su cuenta en Facebook, Walker trabajó como agente de bienes raíces en Chapinero, Bogotá. Y por más que para muchos no sea más que una hazmerreír, algunos portales señalan que es una mujer bastante estudiada, pues habla (además del idioma alienígena) inglés, alemán y portugués.



Mafe Walker tiene 45 años.

Monetizar el "don"

De algo tiene que vivir el hombre. Y la mujer, obvio, incluso cuando tenga el don de comunicarse con los E.T. Mafe Walker ha encontrado una veta comercial luego de tanta mediatización gratuita de sus mensajes. Se la ha visto, por ejemplo, en una publicidad de la serie Umbrella Academy hablando como lo hace siempre, en su idioma intergaláctico, para promocionar este éxito de Netflix, lo cual le ha granjeado muchas críticas de los internautas que creían o creen en ella. Porque no son pocos los que piensan que la blonda tiene un mensaje y una misión para propagar en este mundo. Además, se supo que cobra unos US$ 75 por cada sesión como medium y que viene promocionando cursos online para aprender a hablar el idioma extraterrestre y conectarse con el cosmos. Según explicó en sus redes sociales, el taller hará foco en “reprogramación de códigos galácticos, energía cuántica, emanación de frecuencias solares Hz extremadamente altas de dimensiones extra de la Tierra y activación de códigos galácticos en la memoria de ADN celular”.



Además, detalló que sus clases serán transmitidas “en sesiones presenciales grupales/personales” en las pirámides de Teotihuacán y otros lugares arqueológicos de México, donde ha grabado distintos videos que pueden ser vistos en su activo Instagram, red social en la que tiene “nada más” que 142.000 seguidores.



Por otra parte, Enrique Santos, un influyente conductor de radio y televisión de Estados Unidos, reveló que el equipo de la colombiana cobra ciertas sumas de dinero por todo tipo de conversaciones que ella tenga con los medios internacionales.



Así se excusó el comunicador por no poder tenerla al otro lado del micrófono: “Para los que me pidieron que entrevistara a Mafe, la mujer que habla el idioma extraterrestre. Aparentemente, no hubo frecuencia vibracional. Vean aquí el intercambio galáctico con su manager”, escribió a través de su cuenta de Instagram, posteando seguidamente la lista de precios que le habría enviado el equipo de la colombiana.

¿Está utilizando el sumerio antiguo? El usuario de Twitter Ar-ael (@arycarangi) también se ha hecho popular en los últimos tiempos por “desenmascarar” a Mafe Walker, de quien dijo que no habla un “idioma alienígena” sino que mezcla la glosolalia -vocalización fluida de sílabas sin significado- y la lengua sumeria, propia de la antigua Mesopotamia.



En términos médicos, la glosolalia es el lenguaje ininteligible, con palabras inventadas y una sintaxis alterada, propio de ciertos enfermos mentales (algunos también han apuntado a esta patología para el explicar el comportamiento mediático de la colombiana).



“Ya saben que mi profesión me llama e investigué la lengua de la señora de códigos galácticos. Está mezclando frases sumerias adquiridas de un minicurso ya sea en YouTube o en alguna referencia traducida junto con glosolalia. Tengan cuidado porque con el sumerio no se juega”, indicó el usuario de Twitter en un video.



Mafe Walker.