Filosofía urgente

La filosofía no es para todos. Contra ese aserto el filósofo argentino Darío Stztajnszrajber levanta este libro para argumentar que no hay nada más humano que el filosofar. Y además lo hace desde la inmediatez cotidiana, tal vez para prestarle un mapa a los más despistados e indicarles que allí mismo, sobre esas baldosas, se puede echar a andar la máquina del pensamiento.

Filosofía en 11 frases (Paidós, $ 590) tiene una estructura muy simple y a la vez muy ambiciosa. El autor es muy conocido en la vecina orilla y en Montevideo también debido a un original programa televisivo donde abordaba temas filosóficos. Sus intervenciones públicas han llegado a llenar estadios como si se tratara de un rockstar. Este libro ocupa desde hace semanas el primer lugar entre los más vendidos de no ficción en Argentina.

Sztajnszrajber toma algunas de las sentencias filosóficas más célebres de todos los tiempos y las desmenuza, dedicándole un capítulo a cada una de ellas. La frase atribuida a Heráclito —"Nadie puede bañarse dos veces en el mismo río"— abre fuego. En el siguiente capítulo le toca a Sócrates y su "Sólo sé que no sé nada" y continúa con San Agustín, Aristóteles, Hobbes, Descartes ("Pienso, luego existo", claro), Marx, Derrida, Foucault, Dios y Nietzche. Una oncena de filósofos que forjaron el pensamiento y cuyos hallazgos continúan vigentes.

"No entiendo para qué hay que pensar en todo esto, ¿pero podríamos no hacerlo? Pensar en esto es hacer filosofía. La filosofía angustia. La pregunta angustia. No nos hace felices, o por lo menos no nos brinda el sosiego de la certeza. Nos obliga a replantearnos todo, incluso la misma idea que tenemos de la felicidad. La filosofía nos golpea de lleno con nuestras propias limitaciones. Al interrumpir, la filosofía hace que todo lo que venía funcionando normalmente se detenga. Es que interrumpir es básicamente cuestionar la normalidad, evidenciar la norma", dice el autor en el primer capítulo en lo que podría tomarse como toda una declaración de principios.

Un ejercicio fascinante que invita a mirar la obra de los grandes pensadores con mayor interés si cabe y forja la convicción de que filosofar es una necesidad humana de primera línea.