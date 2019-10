Carmen Pi responde al Cuestionario Proust

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

—¿Cuál es el defecto propio que deplora más?

—El enojo.

—¿Cuál es el defecto que deplora más en otros?

—La falta de empatía.

—¿Cuál es su estado mental más común?

—Oír y cantar música cuando no hay nada soñando, solo suena en mi cabeza.

—¿Cómo le gustaría morir?

—Rodeada de mis seres amados.

—¿Qué no perdonaría?

—Depende del caso.



—¿Qué la hace reír?

—Mis hijas, y los amigos, también los bebés y las mascotas.



—¿Cuál es su idea de la fidelidad?

—Ser fiel a lo que una siente.



—¿Cuál es su asignatura pendiente?

—Poder viajar a cantar a Ecuador donde viví mi infancia con mi familia.



—¿Cuál es su mayor extravagancia?

— Haber cantado en una banda de salsa, haberle hecho coros a Natalia Oreiro, haber sido Jerry en "Filarmónica Cartoon" y tener vestuario, zapatos y accesorios como para hacer una obra teatral.



—¿En qué ocasiones miente?

—Para no hacer daño, para cuidar al otro.



—¿Qué persona viva le inspira más desprecio?

—Trump y Bolsonaro.



—¿A qué persona viva admira?

—A todas las mujeres que salen adelante criando a sus hijos solas con muchísimo esfuerzo, me dan mucha admiración.



—¿Cuál es su mayor miedo?

—Que les pase algo a mis hijas, o me pase algo y no pueda verlas crecer.



—¿Cuál es su mayor remordimiento?

—Haber herido a alguien muy querido.



—¿Cuál es la virtud más sobrevalorada socialmente?

—La Sinceridad brutal, sin medir si puede afectar o no al otro.



—¿Qué le disgusta más de su apariencia?

—Un poco el sobrepeso.



—¿Qué talento, que no tiene, desearía tener?

—Cocinar, patinar sobre hielo o ser bailarina.



—¿Cuál es su mayor logro?

—Poder vivir de lo que amo, la música, lograr transmitirlo, y conjugar eso con ser mamá, mi otra gran felicidad.



—¿Cuál es su posesión más atesorada?

—Cartas de amor, discos, mi piano, mis guitarras y algunas cosas de mi infancia.



—¿Cuál es la manifestación más clara de la miseria?

—La miseria humana es tristemente vasta.



—¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una mujer?

—La fuerza, la determinación, la valentía.



—¿Y la que más aprecia en un hombre?

—La empatía, la ternura, la autenticidad.



—¿Qué palabras o frases usa más?

—“Tengo sueño", "Estoy atrasada”, “Llego tarde".



—¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?

—Hacer música, estar con amigos y familia, comer, reír, tener la libertad y los medios para hacer lo que una quiera.



—¿Cuándo y dónde ha sido más feliz?

—Aquí y ahora. O allá y después



—Si pudiera, ¿qué cambiaría de su familia?

—No se me ocurre nada, es como es, somos como somos, nos amo así.



—¿Cuáles son sus héroes/heroínas de la vida real?

—Las personas que hacen algo por los demás.



—Si después de muerta debe volver a la vida, ¿convertida en qué persona o cosa regresaría?

—Sería bueno volver convertida en luz, agua o un arcoíris.



—Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál elegiría?

—No sé… ¿La mujer invisible?