Crucigrama dominical

Escriba las palabras definidas y lleve cada letra, por su número, al otro diagrama. Se leerá así un pasaje de un poema, y las iniciales de las palabras definidas formarán los dos apellidos del autor y como el título de la obra de la que se tomó el pasaje.

A) Conjunto de mieses algo mayor que el manojo, pero menor que el haz. B) Salvado, cáscara del grano. C) Plusmarca, el mejor resultado histórico de una prueba o competencia deportiva. D) Ciudad balnearia de Francia, sede de famoso festival. E) Que no es equitativo, imparcial o justo. F) Caño de barro cocido empleado en la sublimación de los vapores de mercurio.

G) Ciudad sobre el Támesis, capital del Reino Unido. H) Ciudad y puerto de Ucrania. I) Tiempo que se permite a los prebendados no asistir a coro. J) Aposento individual de los monjes. K) Colaboras, cooperas, socorres. L) Inscripciones de los antiguos escandinavos. M) Orificios nasales de las caballerías. N) Tercera feria. O) Príncipe troyano amante de Venus con quien tuvo a Eneas. P) Cubierto de nubes. Q) Sin cocer o sin apresto, según sea un manjar o un tejido (plural). R) Disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que se merece. S) Circular o esférico. T) Paso recíproco de fluidos de distinta densidad a través de una membrana porosa. U) JOHN ..., famoso novelista norteamericano autor de "El Cliente" y "Fachada". V) Muy vehemente y vivo. W) Ciudad capital de Estonia. X) Árbol aquifoliáceo de madera blanca, flexible, dura y compacta, muy apreciada. Y) LORD HORATIO ..., célebre marino británico vencedor de Trafalgar. Z) Aliento fétido producido por una infección de la pituitaria.



SOLUCIÓN DEL JUEGO ANTERIOR:



A) jabato B) uslero C) aftosa D) nepote E) muñeca F) almeja G) duque H) résped I) íncubo J) deceso K) leche L) agudas M) malaya N) espesa O) nivoso P) tablas Q) inglés R) Raquel S) abasto.



"El sujeto mostró el tambor y, efectivamente, había sólo una bala.

Se parecía a las cápsulas de gusanos de seda con las que jugaba

de pequeño".



Juan Madrid: "La mentira"



Solución crucigrama dominical

Por Leonardo Conde