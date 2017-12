Google lanzó Files Go, una aplicación para optimizar y liberar espacio en el celular

Google presentó Files Go, una herramienta que permite optimizar y liberar espacio en el celular de forma simple, orientado a dispositivos con poca capacidad de almacenamiento de algunos modelos de smartphones .



La herramienta funciona como cualquier otro administrador de archivos presente en el Play Store de Google, pero pone todo su foco en una interfaz sencilla y fácil de entender, con gráficos que permiten identificar de forma rápida qué tarea hay que realizar para optimizar el dispositivo.



Files Go permite liberar espacio ocupado en el almacenamiento del smartphone mediante una serie de notificaciones y sugerencias personalizadas, tales como aplicaciones no utilizadas, archivos muy grandes, duplicados o de baja resolución. A su vez, Google asegura que este proceso de optimización será fácil y rápido, ya que evita que el usuario busque archivos o analice carpetas dentro del sistema operativo al identificar de forma automática las imágenes, videos, aplicaciones y documentos, entre muchos otros archivos.



Asimismo, Files Go estará integrada con la plataforma de almacenamiento en la nube Google Drive para poder realizar un backup automático de los archivos antes de ser eliminados en el teléfono. También será compatible con otros servicios en la nube.



Una característica interesante de Files Go está en la transferencia de archivos entre dos teléfonos que cuenten con la aplicación de Google. El proceso es sencillo, los archivos viajan de un dispositivo a otro de forma encriptada y rápida, con una velocidad de hasta 125 Mbps, sin necesidad de utilizar datos del abono a Internet móvil.



El lanzamiento de Files Go está relacionado con la reciente presentación de Datally, una aplicación que permite reducir el consumo de datos, mientras que este optimizador apunta a mejorar la experiencia de uso de usuarios que tiene un modelo de smartphone modesto, con poca capacidad de almacenamiento. Ambas propuestas ocupan poco espacio en el equipo, y están disponibles sólo para usuarios de dispositivos con la versión Android 5.0 o superior.



En el caso de Files Go, Google dijo que vendrá preinstalada en la nueva generación de smartphones que utilicen la versión Android Go en 2018.