Trump y su "milagro" en China: acuerda US$ 250.000 millones

Donald Trump puede volver a Estados Unidos diciendo que logró negociar más de 250.000 millones de dólares en acuerdos en su primer viaje a Pekín.

Bajo la mirada de Trump y el presidente chino, Xi Jinping, en una ceremonia en el Palacio del Pueblo en Pekín, varios de los más grandes grupos económicos de Estados Unidos y China, entre ellos el fabricante de aviones Boeing Co, General Electric Co y el gigante de chips Qualcomm Inc, firmaron lucrativos acuerdos multimillonarios.

"Realmente esto es un milagro", dijo el ministro de Comercio chino, Zhong Shan.

Pero las empresas estadounidenses todavía tienen reclamos históricos para quejarse, que incluyen un acceso sin restricciones al mercado chino, la ciberseguridad y la creciente presencia del gobernante Partido Comunista dentro de firmas extranjeras.

William Zarit, presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en China, dijo que los acuerdos apuntaban a una "fuerte, vibrante relación económica bilateral (...) Aún así, todavía necesitamos enfocarnos en equilibrar el campo de juego porque las compañías estadounidenses siguen estando en desventaja al hacer negocios en China".

Compañías tecnológicas de Estados Unidos como Facebook Inc y Google están mayormente bloqueadas en China. Las automotrices Ford Motor Co y General Motors deben operar a través de una empresa mixta, mientras que las películas de Hollywood enfrentan un sistema de cupo estricto.

Algunos grandes acuerdos fueron anunciados. Entre ellos, una inversión de 83.700 millones de dólares de China Energy Investment Corp en desarrollos de gas de esquisto y proyectos químicos en West Virginia, un estado productor de energía que votó mayormente por Trump.

Muy sonriente, Trump —que durante su campaña convirtió los superávits comerciales chinos en su gran chivo expiatorio— afirmó que "no reprocha nada" a Pekín. "Yo no le reprocho nada a China. Después de todo, ¿quién puede reprocharle a un país que se aproveche de otro por el bien de sus ciudadanos?", afirmó.

Pero para James McGregor, presidente en China del gabinete APCO Worlwide, se trata sobre todo de "la política a la antigua: un dirigente llega y se otorga el prestigio de una serie de acuerdos ya en curso, a los que añade otros para redondear una cifra enorme".

Trump ahora "podrá tuitear que es un formidable negociador", dice McGregor a la AFP.

Este torrente de acuerdos sólo reequilibrará marginalmente la balanza comercial norteamericana, y no ayudará a reducir el proteccionismo de China.

Estados Unidos es el segundo socio comercial de China, y tiene ante el gigante asiático un gran déficit comercial anual cercano a los 350.000 millones de dólares.

Entre los acuerdos firmados ayer, figura uno entre el fabricante de semiconductores Qualcomm con tres grandes productores de smartphones chinos, Xiaomi, Oppo y Vivo, y asegura que puede venderles en tres años microchips por valor de "12.000 millones de dólares".

Boeing firmó un acuerdo de venta de 300 aviones por un precio de catálogo de 37.000 millones de dólares, con China Aviation Supplies Holding Company, aunque no se precisó si todos los pedidos eran nuevos.

En el sector agroalimentario, JD.com, especialista chino de la venta en línea, se comprometió a comprar productos por 2.000 millones de dólares en los próximos tres años. De esa suma, 1.200 millones corresponden a la compra de carne a Montana.

"Actuar rápido" con Corea del Norte

Donald Trump urgió ayer jueves a su homólogo chino Xi Jinping a "actuar rápido" para solucionar la crisis con Corea del Norte. "El tiempo pasa, tenemos que actuar rápido", dijo Trump durante el segundo día de su visita a Pekín. "Le pido a China que se implique plenamente", agregó. Aunque China aprobó las últimas sanciones de la ONU contra Corea del Norte y prometió aplicarlas, Washington le pide que haga más para asfixiar económicamente al régimen norcoreano. "China puede arreglar este problema fácil y rápidamente", aseguró Trump. También le pidió a Rusia ayuda "para solucionar esta situación que es potencialmente dramática". China tiene una fuerte influencia en el régimen de Kin Jong-Un. El 90% del comercio de Corea del Norte es con China.

en vietnam Reunión con Putin y futuro del Transpacífico

Vladimir Putin y Donald Trump se reunirán hoy viernes en Vietnam anunció ayer el Kremlin.

Los dos presidentes, que ya se entrevistaron en una primera ocasión en julio al margen de la cumbre del G20 en Hamburgo, Alemania, participarán hoy viernes en la cumbre del Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico (APEC), en la ciudad vietnamita de Danang. Preguntado en Pekín, donde acompaña a Trump, el secretario de Estado Rex Tillerson afirmó sin embargo que la reunión no estaba confirmada. El domingo en el Air Force One, Trump había mencionado claramente esta reunión con su homólogo ruso a los periodistas. “Creo que está previsto que me reúna con Putin, sí”, afirmó. “Queremos la ayuda de Putin sobre Corea del Norte”, agregó.

Los ministros de los países del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP) alcanzaron ayer jueves un entendimiento sobre el convenio comercial en Vietnam, anunció el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo. No dio detalles sobre qué se acordó exactamente, pero respondió “sí” cuando los periodistas le preguntaron si habían llegado a un acuerdo. Guajardo dijo que hoy viernes se haría un anuncio. El ministro australiano de Comercio, Steven Ciobo, dijo que la reunión fue “muy buena”, pero no confirmó que hubiese un acuerdo. Representantes de Canadá, Malasia, Singapur y Perú no quisieron hacer comentarios. Ministros de los 11 países que forman el TPP se reunieron en Danang, al margen del Foro de APEC, para discutir cómo continuar luego del retiro de Estados Unidos.