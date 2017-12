Oposición analizará denunciar compra del avión presidencial

El diputado nacionalista Pablo Abdala mantendrá contactos con el resto de la oposición para evaluar si denuncia ante la Justicia la compra del avión presidencial. Para Abdala, la comparecencia del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, para informar sobre el punto, evidenció que la adquisición fue "un fraude" porque el avión fue enviado a Buenos Aires para ser acondicionado a fin de que fuera multipropósito—como pedía el pliego de condiciones de la licitación—, luego de que fue comprado.

"No es que fueron a poner una camilla a Buenos Aires. Fueron a reconvertir el avión. Lo están transformando en un avión sanitario porque es claro que no lo era. Modificaron los subsistemas, las instalaciones eléctricas, los agarres, las mamparas, instalaron cableado nuevo", dijo Abdala a El País.

"Hay un apartamiento de los principios de la libre competencia que deben regular una licitación. Estos arreglos los debió hacer el oferente. Ahora están modificando el aparato para ver si se parece a lo que se estaba solicitando", consideró Abdala."Estamos ante un problema de falta de transparencia. Hay un empecinamiento en comprar. Dos veces pregunté por la puerta que tiene 66 centímetros de ancho y no entra una camilla. No me contestaron", agregó. "El gobierno debió declarar desierta la adjudicación o rescindir y ejecutar la garantía", opinó.

Menéndez defendió el envío a Buenos Aires del aparato. "La empresa Floridian S.A. sabía que el 21 de abril de 2017 se vencerían los certificados de la aeronave. Por tanto, tomó los recaudos pertinentes y con fecha 20 de marzo de 2017 ingresó su avión a los talleres de Aerobaires para recertificarlo. (…) Para nosotros esto es muy importante: la aeronave no deberá someterse a revisión hasta el 3 de agosto de 2019. Es decir que ganó el Estado, ganó la Administración. Todo ello fue de cargo exclusivo de la empresa adjudicataria, a pesar de que las demoras no fueron atribuibles a ella", argumentó Menéndez.

Menéndez quitó importancia al hecho de que el avión no cuente aún con una camilla, aunque reconoció que se trata de un incumplimiento por parte del vendedor. "La entrega de la camilla es una de las obligaciones pendientes de cumplimiento por parte del adjudicatario. No resulta compartible la expresión del señor diputado relativa a que la camilla especial para el traslado de enfermos es condición necesaria para definir el carácter multipropósito del avión. Este avión puede realizar vuelos sanitarios a pesar de no contar con el equipo extra instalado", dijo.

"Con ese criterio, se podría haber presentado cualquier proveedor o vendedor de cualquier avión. Si nos convenía el precio, hubiéramos optado por otro y después le decíamos: "Vamos a mandar el avión a un taller a Buenos Aires. Firmamos una adenda con usted y convertimos el avión en lo que debió haberlo convertido usted antes de ofrecérselo al Estado uruguayo", retrucó Abdala.