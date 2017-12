Megal plantea reducción de personal

El sindicato de Megal S.A., que distribuye supergás en garrafas, entiende que la viabilidad de la firma podría estar en riesgo, pero las autoridades de la empresa, si bien reconocen una situación financiera "complicada", creen que la situación se encaminará aunque para ello será necesario reducir la plantilla.

La distribuidora quebró el histórico duopolio de Acodike y Riogas, captando alrededor del 15% del mercado.

La directora de la empresa, Estela de los Santos, dijo a El País que tiene casi cerrado un acuerdo con sus acreedores, y cree que en tres años podrá equilibrar sus números. "No negamos que la empresa está en situación financiera complicada, pero va a seguir trabajando", señaló. Reconoció que hay un atraso en el pago de los salarios vacacionales. Según De los Santos, "no hubo invierno" y eso afectó fuertemente el nivel de consumo de supergás que de unos 116 millones de kilos de supergás en la zafra de 2016, pasó a algo menos de 100 millones en 2017. De los Santos prefirió no cuantificar el pasivo cuya refinanciación busca la empresa. Megal determinó que debe reducir su personal de 180 a 140 personas; 21 trabajadores irán al seguro de paro hoy 1 de diciembre. Megal entiende también que su capacidad operativa no se verá afectada y no tendría por qué haber problemas para satisfacer la demanda en el próximo invierno.

La empresa invirtió en un carrousel importado para ampliar su capacidad de envasado y espera equilibrar sus cuentas en tres años.

El sindicato, que está en asamblea permanente, era pesimista respecto a la situación, pero una reunión realizada ayer en el Ministerio de Trabajo le permite ahora albergar esperanzas de que se esté por llegar a un acuerdo.