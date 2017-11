Médicos paran actividad en el Hospital de Rivera

El teléfono no sonó. Ayer a la noche los médicos del Hospital de Rivera aún esperaban que las autoridades de la salud pública les comunicasen que estaría pronto el pago de la tercera cuota de salarios adeudados que totalizan unos $ 11 millones. Por el contrario, la noticia nunca llegó; y la medida que ya había sido anunciada no tardó en adoptarse. Los funcionarios activaron un paro por tiempo indeterminado desde hoy en los servicios que brinda el centro de salud, en rechazo a que aún no están disponibles los salarios para más de 60 médicos. Solo atenderán urgencias, emergencias y pacientes oncológicos.

Desde el Directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) se informó a El País que "se está esperando la resolución del Tribunal de Cuentas de la República (TCR)", pero que "si todo va bien se va a pagar". Es que la decisión está ahora en manos de los ministros del TCR luego de que la propia ASSE los consultara por lo particular de la situación. El tema no estuvo ayer sobre la mesa de la reunión semanal de los ministros y fue postergado para el próximo miércoles, según se informó.

Los médicos denuncian que el organismo incumplió con el cronograma de pagos en tres cuotas que se había establecido en julio con el entonces director, Andrés Toriani. El exdiputado comunista fue cesado por ASSE por pagar sueldos de funcionarios con rubros de "Estudios médicos". Las dos primeras cuotas se abonaron en fecha, pero la tercera que debía haber sido efectivizada en septiembre, y que alcanza los $ 11 millones, aún no se aprobó dado que no había dinero para hacerlo. A la salida de Toriani, ASSE se comprometió a abonar las deudas con los funcionarios.

El presidente del Sindicato Médico de Rivera, Henry Sosa, dijo a El País que la situación "es lamentable" dado que había un compromiso de las partes (ASSE, la Federación Médica del Interior y el sindicato) en pagar los sueldos que representan un 50% del total de lo adeudado entre enero y junio de 2017.

En octubre el TCR solicitó mayor información a ASSE para conocer de primera mano la situación. Las dos anteriores cuotas fueron abonadas sin ningún problema, pero en esta instancia el TCR decidió obstaculizar el pago dado que no tenía toda la información disponible.

Sosa dijo que se trata de adeudos del personal médico y de técnicos. La primera cuota cubrió el pago de enero y la segunda de febrero y marzo. La tercera, que es la que aún no se abonó, representa el pago de dos meses y medio (abril, mayo y la mitad de junio) ya que al 12 de ese mes ya se habían declarado en conflicto con una paralización de los servicios.

Si bien ASSE necesita conocer el fallo del TCR sobre el pago de esta última cuota ya que la misma puede ser observada, se informó a El País que desde el prestador ya se garantizó el pago a través de una eventual reiteración del gasto.

Se trata del segundo paro que realizan los funcionarios del Hospital de Rivera: el primero ocurrió en junio e incluyó a todos los servicios del centro de salud. En este caso la paralización abarca solo aquellos servicios que afectan directamente a médicos, como por ejemplo los anestésico quirúrgicos, ginecología y de forma parcial con las policlínicas especializadas.

Cese.

Varios funcionarios abandonaron a mitad de año sus cargos tras la salida de Toriani y del subdirector, Víctor Recchi. Luego de varias discusiones en el seno del Directorio y ante el silencio de la presidenta del organismo, Susana Muñiz, el Directorio resolvió cesar a ambos directores tras admitir "presuntas irregularidades administrativas" en la contratación de servicios.

La propuesta había sido rechazada por Muñiz, por el director en representación de los trabajadores, Pablo Cabrera y por el director Jorge Rodríguez Rienzi. Pero en otra votación, Rienzi, del MPP, cambió su voto y otorgó la mayoría para el cese del jerarca.

Toriani contrató servicios a la empresa Centro Médico Odontológico Cuaró (actual Cooperativa de Trabajo Centro Médico Odontológico Cuaró), y con ello pagó salarios a médicos del centro de salud, según consta en actas de ASSE a las que accedió El País.