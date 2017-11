Coya admitió que avaló adelantos a brasileños

El expresidente de Ancap José Coya admitió ayer en el Juzgado de Crimen Organizado que avaló que la empresa Cementos del Plata, propiedad del ente, otorgara adelantos por US$ 2,5 millones a la empresa brasileña Pleno Verde, que transportaba cal desde Treinta y Tres a la Usina de Candiota en Brasil.

En enero de 2016, vía mail, el presidente de Cementos del Plata, Juan Romero, pidió a los directores de Ancap una opinión acerca de un adelanto a la empresa Pleno Verde, cuyos dueños plantearon que estaban al borde de la quiebra porque los volúmenes de cal del ente no eran los esperados. Es decir, alegaron que habían preparado a su empresa para transportar determinada cantidad de toneladas de cal y el organismo les entregaba un 30% o menos. Ello generó multas por parte de la Usina de Candiota a Ancap.

En ese mail, Romero advirtió a los directores sobre los inconvenientes que tendría el proyecto si no solucionaba ese asunto. A juicio de los jerarcas, Pleno Verde era la única empresa con los suficientes camiones tolva como para trasladar la cal a Brasil.

Fuentes del caso indicaron a El País que Coya señaló ayer a la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, y al fiscal de dicha materia, Luis Pacheco, que entendió que "era importante resolver el adelanto" de dinero a Pleno Verde y agregó que el negocio de la cal requería de "acciones" para solucionar lo más importante que era la finalización de las obras de la segunda planta de cal en enero de 2016.

"Los adelantos (a Pleno Verde) tienen que ver con la operativa del negocio, en particular, en este caso, de la cal", relató Coya según las fuentes.

A juicio de Ancap, el negocio apuntaba a valorizar especialmente las materias primas de piedra caliza en abundancia que existían en Treinta y Tres.

Según Coya, la venta de cal a Brasil fue resuelta por el Directorio de Ancap bajo la lógica de un cliente preferencial y de largo plazo y requería que todos sus elementos principales, como el funcionamiento de la logística "no se cayeran" y pusieran "en riesgo" el buen desarrollo del proyecto de venta de cal.

Ancap no llamó a licitación para la contratación de la empresa brasileña Pleno Verde.

Las denuncias penales de la oposición señalan que, en un momento, la compañía norteña llegó a bajar en un 50% el costo de los fletes de cal a Candiota.

Coya declaró que, cuando ocupó la presidencia de Ancap (2013-2016), su principal preocupación respecto al proyecto cal tenía que ver con dos aspectos: acelerar y resolver la instalación de la planta grande de cal que generaría un elevado volumen y buena calidad del producto requerido por la Usina de Candiota para mitigar los efectos de la lluvia ácida y generar ganancias para la empresa Cementos del Plata. "Nos esforzamos para que el proyecto (de la usina grande) terminara los más rápido posible", testificó Coya según las fuentes.

El Directorio de Ancap entendió que los costos de los fletes de Pleno Verde debían ser renegociados a través del Directorio de Cementos del Plata.

Según Coya, esas tratativas lograron bajar el precio de la tonelada de cal transportada en un porcentaje que no es el 50%, pero que pasó de US$ 110 dólares a US$ 85.

Raúl Sendic, presidente de Ancap entre 2010 y 2013, declarará hoy a las 13:00 horas en calidad de indagado. Al renunciar a la vicepresidencia de la República, Sendic no podrá ampararse en fueros.