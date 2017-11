Bajan sueldos altos en Gas Sayago

La ministra de Industria Carolina Cosse ordenó una "reestructura salarial" en la empresa Gas Sayago donde hay remuneraciones mensuales que violan la ley al superar el tope de 60% de lo que cobra el presidente Tabaré Vázquez.

Cosse envió una nota a los directorios de UTE y Ancap, que son los propietarios del paquete accionario de Gas Sayago, a fin de que "regularicen la situación", según dijo la jerarca ante la comisión investigadora de la frustrada planta regasificadora de Puntas de Sayago.

En Gas Sayago el gasto anual por concepto de sueldos ronda los US$ 2,5 millones. Aunque no lo dijo expresamente, los legisladores de la comisión interpretaron que esa reestructura de la que habla la ministra Cosse es para adecuar los sueldos a la baja, dado que hay casos como los del gerente general de Gas Sayago cuyo sueldo oscila en los $ 350.000 por mes.

Al fin y al cabo ella misma lo dejó ver cuando afirmó que "a mí me preocupa cuidar cada peso de los uruguayos". El tema de los salarios en Gas Sayago ha sido uno de los asuntos más polémicos que ha pasado por la comisión investigadora formada en Diputados a pedido del nacionalista Pablo Abdala.

La persona que ocupa la gerencia general de Gas Sayago percibe una remuneración mensual que supera el tope establecido por la ley 19.348, que indica que los jerarcas públicos —incluso de sociedades anónimas del Estado— no pueden ganar más del 60% del salario del presidente de la República. Según confirmó Gas Sayago en un documento oficial a la comisión investigadora en julio, esa persona percibe el 77% del sueldo de Vázquez.

Cosse participó en 2015 del acuerdo de rescisión del contrato con GNLS por la planta frustrada, algo sobre lo cual se le preguntó ayer en la comisión investigadora. Ella explicó que debió negociar cuando la empresa constructora "dijo que se iba y se fue". Recordó que la empresa empezó a tener incumplimientos en la obra.

Apuntó que la empresa era "de primer nivel mundial" y que "corría con todos los riesgos del negocio". Insistió que en el acuerdo de rescisión se ejecutó una garantía de US$ 100 millones. "El Estado salió bien de esa situación", agregó.

Cosse dijo que Gas Sayago firmó un acuerdo de negociación con la petrolera Shell para analizar si se puede construir un nuevo proyecto de gasoducto, de menor dimensión que el anterior que fracasó. Pero advirtió que no es "fundamentalista" en la regasificadora y que "si no están dadas las condiciones, no están dadas".

Ayer, tras la reunión de la investigadora, adelantó que el acuerdo firmado con Shell "no afecta activos del Estado".

PRONUNCIAMIENTO PRESIDENCIAL "Tenemos soberanía energética"

El presidente Tabaré Vázquez afirmó que el gobierno "trabaja fuerte" para concretar el nuevo proyecto de una planta regasificadora. Explicó que el proyecto anterior "estaba pensado para un momento en que Uruguay no tenía la misma fuente de energía que hoy. No teníamos una soberanía energética y hoy sí la tenemos". Como informara Cosse, el nuevo proyecto permitirá "comprar el gas a precio más conveniente", dijo el presidente en una entrevista con el programa Transformaciones, del canal de TV del Frente Amplio. A su vez, el diputado Pablo Abdala dijo haber quedado "conforme" con las explicaciones de la ministra Cosse ante la comisión investigadora. Especialmente cuando ella se hizo eco de la preocupación por el gasto en salarios de Gas Sayago. Pero dijo que le gustaría conocer más detalles de la negociación con Shell.