Las rutas imperdibles de trekking en Chile

Ir a pie de un lugar a otro es, lejos, la forma más barata y recomendable de viajar. Más aún en un país como Chile, donde las rutas posibles parecen infinitas. A continuación, expertos dan consejos para elegir circuitos de trekking de largo aliento, aventuras que si bien implican un gran esfuerzo físico y logístico —hay que acampar por lo menos dos noches—, en definitiva regalan un contacto inolvidable con la naturaleza.

De San Pedro a Machuca

Caminar por los alrededores de San Pedro de Atacama no es un mero paseo, menos si lo que se pretende es acampar en mitad del desierto. Por lo mismo, para cualquier ruta en esta zona es recomendable o tener experiencia en trekking de montaña, o bien contar con el apoyo de un guía local, por ejemplo, para abastecer de agua durante el recorrido. La ruta que une San Pedro con Machuca es una aventura que condensa buena parte de los atractivos de esta región: implica subir de 2.400 a 4.000 metros de altura (es decir, excelente para quienes quieran aclimatarse antes de ir a los volcanes), visitar sitios arqueológicos, cruzar ríos, admirar las formaciones geológicas de la Cordillera de la Sal y los volcanes andinos y conocer pequeños poblados agrícolas.

Aunque tiene varias alternativas, el trayecto normal puede ser así: de San Pedro se sale caminando por el valle de Catarpe hasta el sector de San Bartolo, una antigua mina de cobre, donde se acampa en las cercanías del río Salado (24 kilómetros). Al día siguiente, muy temprano se continúa hacia el pueblo de Río Grande (una alternativa es seguir el curso del río) y se pasa la noche allí (20 kilómetros). Y al tercero, se sube desde Río Grande, nuevamente siguiendo el curso del río, hasta el poblado de Machuca (16,5 kilómetros). Los senderos no están marcados, por lo que, insistimos, conviene ir con guías locales, que además tengan contacto con las comunidades atacameñas, para acampar sin problemas en sus tierras.

Duración: 3 días, solo ida. Un dato: La empresa Atacama Mountain Chile, con base en San Pedro, es especialista en trekking por esta zona. Organiza este mismo recorrido, que además puede incluir una noche final acampando en los géisers del Tatio. AtacamaMountainChile.com

Sendero de Tantauco

En el Sur de Chiloé, el Parque Tantauco es como un viaje al pasado, pues aquí conservan prácticamente intactos los bosques más antiguos de la isla.

En el parque hay varios senderos de distinta duración y dificultad: el Transversal es el que lo atraviesa de Norte a Sur, desde el lago Chaiguata hasta Caleta Inío. Toma cinco días, quedándose en los muy bien construidos refugios del parque, con jornadas de tres a 10 horas diarias de marcha. El día más largo es el tercero, en el tramo que conecta los refugios Pirámide y Huillín, con 15,4 kilómetros de distancia. Toda la ruta está muy bien señalizada, con marcas pintadas en los troncos de los árboles. El objetivo es llegar a Caleta Inío, el precioso y solitario poblado en el extremo sur de la isla, donde el parque tiene su base de operaciones.

"En Tantauco aprendés que un cielo celeste y despejado no significa mucho en Chiloé: es posible que te llueva durante todos los días que camines", dice el periodista Rodrigo Cea, coautor de varias guías de trekking, la más reciente Los 10 Mejores Trekkings en San Pedro de Atacama. "Tampoco olvidarás, después de ver un huillín, un pudú, un zorro chilote o una ranita de Darwin, que este parque cuenta con ecosistemas casi vírgenes. El escenario perfecto para ver las especies en peligro de extinción de estas tierras".

Duración: 5 días. Un dato: Este sendero se hace solo en sentido Norte a Sur, y previa autorización y reserva en la administración del parque, ya que tiene cupos limitados (ParqueTantauco.cl).

Cajón del río Olivares

Ubicado en "el patio trasero de Santiago", el Cajón del Río Olivares es uno de los lugares menos conocidos de Chile. Está detrás del sector El Alfalfal, en el Cajón del Maipo, y si bien sus terrenos pertenecen a todos (son administrados por Bienes Nacionales), para llegar a ellos hay que pedir permiso: un portón de AES Gener impide el paso expedito. La buena noticia es que, pidiendo esa autorización, sí es posible ingresar. Pero sin ese papel en las manos, olvídelo.

Se trata de un exigente recorrido de cuatro días, ida y vuelta, que comienza precisamente en la bocatoma de la central hidroeléctrica El Alfalfal y que avanza siempre hacia el Norte, por una huella bastante bien marcada, que va siguiendo la ribera oeste del río Olivares y pasa por morrenas glaciares, montañas intocadas y vegas solitarias. La vista al cerro Plomo, el más alto de Santiago, es notable y diferente (desde el Este). Aparte de que aquí no hay nada, la mayor dificultad del trayecto es que obliga a cruzar varios arroyos y esteros, los que pueden venir crecidos en época de deshielo (primavera y verano).

El premio mayor, en todo caso, está al final: el Gran Salto del Río Olivares, que en realidad son varias cascadas que caen por ambos lados de una gran pared rocosa llamada Loma Rabona. "La caída de agua es de 500 metros. Posiblemente, es la cascada más grande de Chile", dice Álvaro Vivanco, de AndesHandbook.org. Y casi nadie la conoce.

Duración: 4 días, ida y vuelta. Un dato: Para esta ruta hay que pedir autorización al Ministerio de Bienes Nacionales o a Sendero de Chile, concesionaria de la Ruta Patrimonial Río Olivares. El permiso se solicita a Gina Valsasnini ([email protected]), Ana Caravantes ([email protected]) o Gonzalo De Terán ([email protected]).

Circuito cóndores

"La característica principal de esta ruta es que mezcla dos áreas protegidas —el Parque Nacional Radal Siete Tazas y la Reserva Nacional Altos de Lircay, en el Maule— y un paisaje que va desde bosques verdes y exuberantes hasta sectores de erupciones volcánicas, mucho más agrestes.

En el camino se logran grandes vistas al volcán Descabezado Grande y al Cerro Azul, entre otros", dice David Valdés, de AndesHandbook.org. Es una ruta exigente en términos físicos, tiene muchas variantes, pero lo común es hacerlo desde el acceso al Radal Siete Tazas y volver donde mismo. En tres días, el trayecto podría ser este: del sector del Parque Inglés, se camina al refugio El Bolsón de Conaf. Al segundo, se continúa a las termas de Blanquillo, y al tercero se va hacia al mirador El Venado.

Duración: 3 a 4 días, ida y vuelta, según opción elegida. Un dato: Hay mapas detallados del circuito en AndesHandbook.org y FundaciónTrekkingChile.cl.

Pampa frutilla

"Este lugar se llama así porque está lleno de frutillas salvajes, que crecen hacia fines del verano", dice Cristian Baumeister, guía que opera las actividades del sector Anticura del Parque Nacional Puyehue, en la Región de Los Lagos. Precisamente, el sendero comienza en Anticura, kilómetro 90 de la Ruta Internacional 215. Allí nace un sendero de 22 kilómetros, bien marcado, que, pasando por bosques de selva valdiviana, llega a unas planicies a unos mil metros de altura, muy cerca de la frontera con Argentina. Precisamente, esa es Pampa Frutilla. La vista de ahí al volcán Tronador, el Casablanca y los cerros Pantoja y Frutilla es espectacular: de hecho, este es uno de los senderos favoritos de la estadounidense Carolyn McCarthy, autora de la imprescindible guía Trekking in The Patagonian Andes. Si bien se puede ir por el día (ida y vuelta desde Anticura, la ruta tomaría unas 12 horas a buen ritmo), la travesía perfecta consiste en acampar en Pampa Frutilla, para luego atravesar el cordón del Fiucha y llegar al volcán Casablanca. Este segundo tramo no está señalizado, por lo que conviene ir con guías y un buen GPS.

Duración: 3 días. Un dato: Patagonia Expeditions guía esta y otras rutas en los alrededores del Parque Nacional Puyehue.Cel. 9/9104 8061-



Web: Anticura.com