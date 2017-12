Mundo crazy

Bonomi andaba a los tiros irrespetando la vida humana hace unas décadas. Hoy se ofende e histeriquea cuando los periodistas le preguntan por la cadena perpetua y nace allí un Dalai Lama iracundo. ¡Perdón ministro por preguntar!

Robar era asunto de derechas. Hasta que vienen embocando a la banda Raulina y no dejaron ni una miga. Paco Casal fue Satán hasta que Mujica lo bautizó una noche de verano entre asaditosh y promeshash. Ahora es más malo porque sigue en la pelea y aquellos que le sacaron el juguito encontraron otros mostradores. Chau Paco. Suerte en pila. El presidente Vázquez amó a Bush, le encanta el poder y si fuera por él seguía haciendo TLC hasta con Guinea Ecuatorial (mirá que es otra dictadura como la del pibe ese que vino a darte la mano y ahora lo tienen en cana por dictador). La izquierda profunda odia los TLC por entreguistas. Constanza lo explica, no me saquen líneas, me aburro.

Los sindicalistas uruguayos tienen su mentor: DElía es Dios y Andrade su profeta. Bolche modernoso, saquito, estudioso, siempre con un papelito y con la hojita de Naciones Unidas como si fuera el Corán. Milita las 25 horas del día (¡y yo era soldado!, me hundiste el copyright.) Richard Read es Jürgen Habermas, habla, predica, enseña. ¡Cómo cambia todo carajo!

Sigo, Charles Carreras cada vez que abre la boca es para odiar. ¡Y decían que era una luz! Una lamparita quemada. mi viejo. El novel senador vive en el quiosquito del rencor. Ta frito así.

Los viejos de izquierda son totemizados y venerados (usados). A los viejos de derecha los esconden en los baños (victoria obvia de la izquierda cultural que demoniza desde la matriz social). Mercedes Vigil usa su verba para agitar la aldea. Los "red" la odian. ¿Buscaglia era Santo Tomás de Aquino? Solo recuerdo el personaje para ubicar los tantos.

Barrera ya es presidente de Peñarol. Armó los sublemas, las listas y a sumar mi amor. Vasconcellos-Flores Mora, Flores Mora-Vasconcellos (Juan Pedro no te borres que la chequera es la tuya maestro). Aviso: después de Barrera viene Patricia Damiani. Ya la propongo aunque Juan Pedro se caliente (insisto, lo mejor que hiciste en tu vida Rodolfo, algo tendrás en tu personalidad mago, bien tú).

Miro a Jimena Barón en su videito y entiendo el mal rendimiento de Del Potro. ¡Uff! Va a seguir perdiendo partidos bobos. Quién no. Perdonado hasta la eternidad. Tranqui.

Messi articuló cuatro frases seguidas cuando le dieron el premio. Emociona, conmueve, todo un ejemplo del relato monosilábico del presente (¿Barcelona no puede enseñar "dicción"?).

Topolansky pierde perfil. No hay con qué darle. Llegar a la Vicepresidencia en este país es una maldición. El cargo está endemoniado. Por eso los de la caverna lo trancaban a Luisito en sus aspiraciones y lo mandaron para allí. De Luisito Batlle hablo. Ahora otros vienen por el otro Luisito que también va por la cocarda ganadora y como viene empujando le tiran pedradas. Es él o Martínez. No tiene misterio el asunto. La política uruguaya es como los cuentos de la abuela: uno ya sabe el final.

¿Lo sabemos de verdad? Los que creen que el desgaste, la erosión, el cansancio y la capacidad succionadora del gobierno cansó a un sector enorme del país, entonces Luisito es presidente si no comete errores en su gesta.

Los que creen que el Estado sigue de fiesta, que todo deberá seguir como está, que los elencos no tienen que cambiar, que la izquierda es iluminada y bueh, entonces: tuya pelado.

Cada uno saque sus conclusiones. No se enloquezcan. No tiene misterio el asunto. No hay nada más y lo que hay es importante como opción binaria de un tiempo generacional nuevo. Salimos de generaciones del paleolítico. Se mueven las placas tectónicas. Algo es algo.