En venta la casa “embrujada” que inspiró la película El Conjuro: piden US$ 1,2 millones

Una de las casas más terroríficas del mundo está en venta. La propiedad ubicada en Harrisville, Rhode Island, Estados Unidos, que sirvió de inspiración para la primera parte de la trilogía de terror El Conjuro, se convirtió en un atractivo para los turistas e incluso los propietarios actuales aseguran que allí ocurren fenómenos paranormales.

Sus dueños, Jenn y Cory Heinzen, señalaron que vivieron experiencias aterradoras como las que registraron los demonólogos Ed y Lorraine Warren en la película del director James Wan del año 2013. Fenómenos paranormales como extraños ecos, portazos sorpresivos y la presencia de un cuerpo gigante con una “vibra malvada”, son algunas de las cosas que -según ellos- se viven dentro de la casa. A pesar de esta macabra reputación, piden por ella 1,2 millones de dólares, un precio tres veces mayor al que pagaron por ella en 2019.

La casa fue construida en 1836 y tiene casi 1000 metros cuadrados. A su vez cuenta con 14 habitaciones, tres dormitorios y dos baños. “Cuenta la leyenda que la casa está encantada por la presencia de Bathsheba Sherman, que vivió acá en el siglo XIX. Hasta el día de hoy, se han reportado innumerables sucesos”, comunica la inmobiliaria que comercializa el inmueble.



“Las escalofriantes historias de esta casa han inspirado decenas de libros y películas. Muchos investigadores paranormales calificados fueron invitados, los más famosos son Ed y Lorraine Warren, quienes fundaron el equipo de caza de fantasmas más antiguo de Nueva Inglaterra, y en la década de 1970 fueron contratados para librar a la casa de su maldad”, continúa el anuncio que busca captar a los más valientes y fanáticos de esta historia.

En diálogo con The Wall Street Journal, los actuales dueños revelaron a modo de consejo para los futuros propietarios que ellos vivieron en la planta baja durante los primeros cuatros meses para no ser invasivos. “Fue una señal de respeto por los espíritus, dejar que se acostumbraran a nosotros en lugar de irrumpir”, confesaron.



En una entrevista de 2019 en NBC 10, Jennifer Heinzen recordó algunas de sus experiencias paranormales. “Una noche vimos una cabeza y los hombros de una sombra negra. Me recordó al ‘Slenderman.’ Fue algo espeluznante, pero emocionante”.