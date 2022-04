Dos uruguayos ingresaron a la lista de Forbes de personas más ricas del mundo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La revista económica Forbes publicó este martes su ranking de las personas más ricas del mundo de 2022, y en ese listado aparecen dos uruguayos vinculados con las fintech. Ambos son nuevos en este territorio de las personalidades más acaudaladas del planeta.

Los uruguayos incluidos en la selecta lista son Andrés Bzurovski Bay y Sergio Fogel. Se trata de los cofundadores de "dLocal", la fintech uruguaya que se convirtió en unicornio - empresa con base tecnológica valuada en más de US$ 1.000 millones -. Ambos, de acuerdo a lo que publicó Forbes, tienen cada uno el 17% de las acciones de la compañía.

Acumulan, a nivel individual, una fortuna de US$ 1.500 millones - y se ubican en el puesto 1.929 del ranking mundial. Para graficar su riqueza, si se observa por ejemplo el ranking de Argentina - cuenta con seis multimillonarios, siendo Marcos Galperín el líder (US$ 3.900 millones) - están en el mismo puesto que los empresarios argentinos Eduardo Constatini (Consultatio S.A) y Eduardo Eurnekian (Puerta del Sur S.A entre varios negocios), con la misma cantidad de dinero.

¿Quiénes son las cinco personas más ricas del mundo?

El ranking de Forbes 2022 ubica a Elon Musk (Tesla, Space X) como la persona más rica del planeta (US$ 219.000 millones), en segundo lugar se ubica Jeff Bezos (Amazon) con US$ 179.000 millones), y en tercer lugar se encuentra Bernard Arnault y familia (LMVH) con US$ 158.000 millones.



Bill Gates (Microsoft) se ubica en cuarto lugar con US$ 129.000 millones; Warren Buffett (Berkshire Hathaway) en quinto lugar que acumula US$ 118.000 millones.



Françoise Bettencourt Meyers (L'Oreal) es la mujer más rica del planeta, y se ubica en el puesto 14 del listado, con US$ 74.800 millones.



Puede acceder al ranking completo en el siguiente link.