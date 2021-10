¿Cuáles son las cinco carreras que más estudian los millonarios?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Creada por el experto en finanzas Dave Ramsey, la firma Ramsey Solutions realizó un estudio entre 10.000 de las personas más adineradas del mundo. Dicha encuesta reveló, entre otras cosas, cuáles son las carreras más elegidas por los millonarios y qué prestigiosas universidades contaron con más estudiantes que devinieron en líderes acaudalados.

En su trabajo The National Study of Millionaries. The American Dream is Alive and Available (cuya traducción aproximada sería El Estudio Nacional de Millonarios. El sueño americano está vivo y puede lograrse), Ramsey Solutions reveló todo tipo de información en base a los casos de éxito de las personas encuestadas. Datos que van desde el entorno familiar hasta la preparación de las personas antes de amasar sus fortunas.

En base a la información recabada, el trabajo de Ramsey Solutions reveló cuáles son las cinco carreras que encabezan el ranking entre las personas más adineradas. Y estas son: Ingeniería, Contaduría, Docencia, Management y Derecho.



Asimismo, el estudio de la consultora reveló que solo el 8 por ciento de los millonarios no estudió en colegios privados, el 88 por ciento se graduó de la universidad y el 52 por ciento obtuvo un máster o un doctorado.



Otro de los datos que se desprende del estudio muestra cómo personalidades de la talla de Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jeff Bezos y otros multimillonarios han invertido en lo que se denomina el plan 401K de su empresa, un paso tan simple pero de vital importancia para su éxito financiero.



El plan 401K significa que mes a mes se deduce automáticamente una parte de su salario y esta se destina a inversiones en los fondos de su elección. Fondos que se deducen una vez que la persona llega la edad para jubilarse.



De igual modo, tres de cada cuatro millonarios relevados realiza inversiones por fuera de sus compañías. Todas estas operaciones se realizan bajo cuidados análisis de riesgo. Otra de las claves de su éxito es que la mayor parte de las personas adineradas se mantienen en un sistema de ahorro permanente: un 94 por ciento de los encuestados vive con menos de lo que ganan.



Según el estudio de Ramsey Solutions, muchas de las personas encuestadas llegan a convertirse en millonarias cerca de los 49 años. Un mérito doble si se tiene en cuenta que solo el 2 por ciento de las personas adineradas del estudio provenía de familias de altos ingresos.