El reencuentro de la bebé que nació “enojada” con el fotógrafo que la volvió viral

Hace dos años, cuando la pandemia del coronavirus estaba a punto de paralizar al mundo, se viralizó a través de las redes sociales la foto de una bebé recién nacida que, por su seño fruncido y su mirada penetrante, parecía estar enojada desde el primer minuto de su existencia. Ahora, la familia contactó nuevamente al fotógrafo para recrear la imagen en una versión más actualizada.

La bebé es de Mesquita, una ciudad del estado de Río de Janeiro, Brasil, y se llama Isabela Pereira de Jesús, pero todos la conocen como “Isa Bravinha” (”Isa Enojadita”, en portugués). Días atrás cumplió dos años y ya tiene su propia cuenta de Instagram, donde la siguen casi 8 mil usuarios. “Bebé meme”, dice la descripción de su perfil, que cuenta con más de 200 publicaciones en las que se puede ver a la niña sonriente, no como aquella icónica imagen que capturó el fotógrafo Rodrigo Kunstmann en 2020.



“Abrió mucho los ojos, pero no lloró. El médico incluso tuvo que decirle ‘¡llora, Isa!’. Hizo una expresión seria y solo comenzó a llorar después de que le cortaron el cordón umbilical”, explicó Kunstmann en aquel entonces a la revista Crescer. “Fue una secuencia de 15 fotos desde el momento en que el médico realizó el parto hasta que se acercó al regazo de la madre. Duró menos de cinco segundos”, indicó.



“Pensé ‘¿qué es esta cara que puso? Mi hija nació como un meme ya hecho”, dijo en declaraciones a los medios locales Daiane de Jess Barbosa, la mamá de Isabel, cuando vio la foto que se hizo tan popular. Acto seguido, explicó que como su bebé nació un mes antes de la pandemia en ese momento “la gente decía que ella ya sabía lo que estaba por venir, entonces nació con cara de valiente”.



La idea de hacer una producción de fotos del nacimiento de Isabela surgió porque la madre quería conservar ese momento para siempre. Por eso, buscó en internet y encontró a Kunstmann, que lleva cuatro años trabajando en la grabación de nacimientos. Para captar buenas imágenes, como las de “Isa Bravinha”, el profesional explicó que depende de la colaboración del equipo médico.



“Es importante que el parto sea lo más humanizado posible, que el bebé tenga contacto con la madre ni bien nace. Cuando la publiqué (a la foto), pensé que tenía potencial para convertirse en un meme, sí, pero siempre es cuestión de suerte”, recordó.



Con motivo del segundo cumpleaños de Isabela, su madre volvió a contactar al fotógrafo para conseguir una nueva toma de su pequeña enojada. “¡Dos años después me reencontré con Isa!”, escribió Kunstmann en su cuenta de Instagram y publicó la tierna imagen.

Más allá de su primera foto, lo cierto es que la llegada de Isabela fue una bendición para la familia después de un embarazo que tuvo algunas complicaciones. A la madre le detectaron un hematoma subcoriónico, que es la acumulación de sangre entre la placenta y el útero. “Mi obstetra me recomendó reposo, porque podía producirse un aborto, así que estuve 14 días de baja. Después de este tiempo, el hematoma desapareció y tuve un embarazo tranquilo”, declaró tiempo atrás a la revista Crescer.



Cuando finalmente dio a luz a su bebé, compartió en Instagram el video completo del parto y allí se puede ver el momento exacto de la toma que recorrió el mundo.