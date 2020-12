PlayStation retira a "Cyberpunk 2077" de su tienda por no cumplir expectativas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

PlayStation ha decidido retirar de su tienda "Cyberpunk 2077", el que hasta ahora ha sido el videojuego más esperados del año y cuyo lanzamiento ha estado rodeado de quejas de los jugadores por su mala calidad.

El videojuego más esperado del año ha sido también el que ha tenido uno de los peores estrenos de la historia.

Tras numerosos retrasos y casi una década de desarrollo, "Cyberpunk 2077" llegó el pasado 10 de diciembre y con él un aluvión de quejas que hoy se ha saldado con su salida de la tienda digital de PlayStation, mientras la compañía japonesa ofrece a los usuarios la devolución de la compra.



Hace unos días, el estudio polaco CD Projekt Red pedía disculpas en un comunicado por la calidad del juego y aseguraba que devolverían el dinero a quien lo hubiera comprado, aunque el anunció generó confusión ya que muchas copias se habían vendido a través de terceros que tenían que asumir el desembolso.



Mientras, los creadores de la saga "The Witcher" aseguraban que trabajaban para mejorar los numerosos errores del juego, que había llenado de memes la red, y que preparaban las versiones para las consolas de última generación, que teóricamente saldrían en 2021 aunque muchos las esperaban para el lanzamiento oficial.



Las acciones de la compañía, una de las más respetadas del sector, han caído en picado por el estrepitoso estreno del juego.



La decisión hoy de Sony de retirar el juego de PlayStation es algo insólito. Muchos usuarios se habían quejado de que los desarrolladores se habían centrado en la versión de PC y no habían prestado suficiente atención a las versiones para Ps4 y Xbox One.



Las versiones para las nuevas consolas, Ps5 y Xbox Series X, se esperaban para 2021 pero provisionalmente se podía jugar con las versiones lanzadas para Ps4 y Xbox One, aunque con los mismos fallos.



"Sony aspira a conseguir un alto nivel de satisfacción del consumidor, por lo que ofreceremos un reembolso completo a todos los jugadores que hayan comprado Cyberpunk 2077 a través de PlayStation Store. SIE también va a retirar Cyberpunk 2077 de PlayStation Store hasta nuevo aviso", ha señalado la compañía en un comunicado.



Con el último retraso, la compañía aseguró que este había sido un año difícil por las dificultades de los trabajadores para trabajar en remoto por la pandemia, pero que estaba trabajando para entregar el juego en las mejores condiciones.



CD Projekt Red ha asegurado en un comunicado que trabaja para que "Cyberpunk 2077" vuelva a la tienda de PlayStation "lo antes posible".

El juego fue uno de los más esperados del año y contaba con ocho millones de reservas, todo un récord y el estudio recuperó con esas ventas el dinero que había empleado en el desarrollo.

Los videojuegos que marcaron época

Antes de Cyberpunk 2077 y sus contratiempos, desde Pacman hasta Fortnite, pasando por Super Mario Bros, estos son los videjuegos que marcaron época.



PacMan (1982):

Atari, una de las primeras consolas en llevar la experiencia de los juegos de arcade a las salas de estar, lanzó PacMan en 1982. Este juego simple, cuyo voraz personaje principal es un gran punto amarillo con un ojo y una boca en movimiento, fue el más vendido en Japón hasta 1992.



Space Invaders (1982):

Este juego, que sigue inspirando a un artista callejero de fama mundial, consiste en un cañón que se mueve horizontalmente contra un ejército de invasores del espacio cada vez mayor.



Super Mario Bros (1985):

Super Mario, el pequeño fontanero que se convirtió en uno de los personajes más famosos de la historia de los videojuegos, debutó en uno de los primeros juegos del mundo que permitió al personaje moverse horizontalmente en un paisaje cambiante.



Super Mario Kart (1995):

Este juego de carreras centrado en la experiencia multijugador fue el catalizador del lanzamiento de su propio subgénero de videojuegos. Fue lanzado en ocho versiones y su edición de 2008 para la Nintendo Wii fue el juego de carreras más vendido de todos los tiempos.



Street Fighter II (1995):

Este ultrapopular juego de lucha japonés llegó a la GameBoy de Nintendo en 1995 y ha sido lanzado en múltiples formatos a lo largo de los años.



Doom (DOS, US, 1993):

En Doom, uno de los primeros juegos de disparos en primera persona, el jugador es un "marine espacial" que debe luchar contra los demonios para llegar a un transportador que le sacará de una base lunar. En su primera versión, Doom era un juego de ordenador, pero desde entonces ha sido lanzado para Sega, Nintendo y Xbox.



FIFA (1993):

FIFA es el videojuego de deportes más vendido de todos los tiempos. Sus últimas ediciones hiperrealistas ofrecen una selección de ligas, estadios y equipos, así como de jugadores y entrenadores e incluso la posibilidad de celebrar una conferencia de prensa posterior al partido.



Grand Theft Auto (1997):

Conocido por su violencia (el jugador puede disparar policías y atropellar prostitutas), Grand Theft Auto fue el primero en popularizar el concepto de "mundo abierto". Los jugadores pueden explorar e interactuar con otros personajes y con el paisaje. Grand Theft Auto también es conocido porque que fue clasificado solo para adultos.



Zelda (1998):

A veces considerado "el mejor juego jamás realizado", esta saga japonesa presenta ambientes muy detallados y una narrativa compleja que lo convierte en un verdadero logro artístico.



Minecraft (2011):

Con 200 millones de copias, Minecraft es, con mucho, el videojuego más vendido de todos los tiempos. Apreciado a la vez por los hackers y los niños, Minecraft se basa en la exploración de un reino infinito donde los jugadores pueden recoger materiales (a través de la minería) y utilizarlos para crear. Para muchos es como un juego de Lego virtual, y gracias al código abierto, los jugadores pueden crear sus propios elementos personalizados.



Fortnite (2017):

Fortnite es un juego de supervivencia cooperativo tan popular que el lanzamiento de su quinta temporada generó cinco veces más tráfico en la web que los resultados de las elecciones estadounidenses de 2016. Tiene unos 250 millones de usuarios en el mundo. El juego es gratuito pero genera miles de millones de dólares por la compra de trajes y de bailes para sus personajes.