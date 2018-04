Los nigerianos adictos al chapman, un cóctel de origen misterioso

"Esta es nuestra bebida nacional, no es el champán", estima Toyedayo Osilaja, director del prestigioso Lagos Ikoyi Club, un antiguo club privado colonial británico convertido en lugar de veraneo de la alta sociedad nigeriana y de los expatriados.



En este país petrolero de 190 millones de habitantes que posee el récord mundial de crecimiento del consumo de champán, "la fiebre (por las burbujas) está cayendo. Ya tuvimos bastantes dolores de cabeza e hipos", bromea Osilaja.



Él es categórico: "El chapman gusta a todo el mundo". Y sobre todo a la mayoría religiosa y conservadora que desaprueba el consumo de bebidas con alcohol, común entre la élite.



Ligeramente acidulada y muy azucarada, esta bebida de color rojo granate se elabora siguiendo distintas recetas. Con frecuencia lleva soda de naranja o limón, jarabe y bíter, que le confiere el sabor amargo.



El cóctel se sirve con una rodaja de naranja o pepino y se bebe con paja.



Además de en restaurantes no puede faltar en las bodas y el presidente nigeriano Muhamadu Buhari se la sirve a sus visitantes en Abuja.



Misterio

En resumen el chapman es en Nigeria, lo que la sangría en España, toda una institución.



Su origen es misterioso. Se rumorea que fue un invento de un tal "Chapman", expatriado empleado en un bar de Lagos. Una versión que desagrada a los patriotas, quienes aseguran que el barman era nigeriano.



Lo único seguro es que se inventó en territorio nigeriano.



"Se sirve desde hace tiempo", cuenta Osilaja, que asegura que hace 46 años que es miembro del club y lo recuerda desde siempre.



A su llegada, el director impuso la misma receta a los 15 bares que componen el Lagos Ikoyi Club. Lleva ron, genciana, corteza de naranja, especias, una mezcla muy "british".



"Las versiones más antiguas del chapman eran más británicas que ahora, se añadía más tónica o limonada amarga", informa David Wondrich, un historiador del cóctel residente en Nueva York.



El chapman es probablemente un "primo africano" del ponche porque, según Wondrich, "el ponche, que es el ancestro de todos los cócteles modernos, es un invento inglés".



Producción industrial

Los tiempos cambian y algunas compañías lo venden embotellado en los supermercados o en la calle.



Los dos productos industriales disponibles en tiendas poco tienen que ver con los elaborados artesalmente.



"Es muy diferente de lo que hay en los bares", reconoce Nelson Nsitem, experto de Asoko Insight, una empresa especializada en consumo con sede en Lagos. "El verdadero chapman tiene algo especial, no sabría decirle qué...".