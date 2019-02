Multa millonaria a Facebook

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facebook está negociando con el regulador estadounidense el monto de una multa, que podría ser de alrededor de 2.000 millones de dólares, por violar sus compromisos de protección de datos.

A fines de marzo de 2018, el regulador comercial de Estados Unidos (FTC) había indicado que investigaría la protección de datos personales por parte de Facebook, luego del escándalo global de Cambridge Analytica, una firma británica de análisis de datos.



Facebook está acusado de engañar a los consumidores al decirles que su información personal se mantuvo confidencial cuando en realidad se difundió a terceros.



El grupo se comprometió luego a notificar a sus usuarios si difundía su información. La violación de este tipo de compromiso es punible con una multa muy alta.



Según The Washington Post y The New York Times, la FTC y Facebook están negociando actualmente la cantidad de un acuerdo que nuevamente evitaría el procesamiento. La cifra rondaría los 2.000 millones de dólares, lo que sería la multa más grande impuesta por la FTC. Por ahora es Google la que ha recibido la pena más alta con 22,5 millones por violar sus compromisos de protección de datos.