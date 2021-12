MSP aprobó nueva droga contra el cáncer de pulmón; ¿cómo se administra?

"Es una excelente noticia”, señaló el doctor Diego Touyá, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Maciel, al comentar la aprobación, por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP), de un nuevo tratamiento dirigido a pacientes adultos con Cáncer de Pulmón de Células No Pequeñas (CPCNP).

El cáncer de pulmón es uno de los tumores más frecuentes en el mundo y una de las principales causas de muerte por cáncer en 2020. En Uruguay es el cáncer de mayor mortalidad, por encima de los de colon, mama, páncreas y próstata. Se diagnostican 1.493 casos por año y mueren 1.342 personas; ocupa el primer lugar de mortalidad en los hombres.

La nueva droga, llamada lorlatinib y desarrollada por el laboratorio Pfizer, ataca a un determinado cáncer de pulmón que es el de las células no pequeñas, pero solo para los pacientes que presentan la alteración ALK.

El CPCNP representa entre el 80% y el 85% de los casos de cáncer de pulmón, de los cuales entre el 3% y el 5% corresponden a la mutación ALK.

“Son pacientes pasibles de hacer un tratamiento con una terapia dirigida que actúa directo sobre esta alteración molecular. Lo que tenemos de nuevo ahora es que para los pacientes que habían recibido una primera línea de tratamiento y que progresaban pero hicieron resistencia, el MSP aprobó una segunda droga que es de tercera generación”, explicó Touyá a El País.

El oncólogo alude a que, como ocurre con los antibióticos, los tratamientos oncológicos en algún momento dejan de hacer efecto. “Ahí tenés que usar una droga nueva para volver a controlar la enfermedad”, detalló.

En el caso del CPCNP se hace lo que se llama una Terapia Blanco, que es una primera línea de tratamiento que va dirigida a la alteración ALK. Pero en un determinado momento se genera resistencia, la enfermedad progresa y hay que apelar a un nuevo tratamiento.

En tal sentido es importante saber que el CPCNP ALK positivo presenta altas probabilidades de propagarse al cerebro, donde una barrera altamente selectiva (barrera hematoencefálica) dificulta el tratamiento.

Además, suele adquirir resistencia a las terapias iniciales y esto lleva a que los pacientes deban buscar una segunda y hasta una tercera línea de tratamiento en el plazo de unos tres años.

Las personas con este tipo de cáncer poseen un perfil diferente al de los demás pacientes con cáncer de pulmón. Se ve con más frecuencia en mujeres, en pacientes más jóvenes y en pacientes que nunca han fumado.

Es uno de los tumores más frecuentes.

El cáncer de pulmón es el tipo de cáncer más común en todo el mundo. En 2018, en América Latina se le diagnosticó a más de 89 mil personas y fallecieron más de 81 mil. En Uruguay por año se diagnostican un promedio de 1.483 personas y fallecen 1.342.



Si bien el tabaco constituye la principal causa de cáncer de pulmón, donde el 80% de las muertes se generan por este hábito, el 36% de los casos está relacionado con otros factores de riesgo, como los fumadores pasivos; la contaminación ambiental; los materiales de construcción como el asbesto; elementos como el cromo, cadmio o arsénico; enfermedades pulmonares crónicas como la tuberculosis; radiación, y antecedentes familiares.



El doctor Diego Touyá, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Maciel, indicó que si bien se vincula al cáncer de pulmón con el tabaquismo, se recomienda que consulten todas las personas, sean o no fumadoras. “Pasa que muchas veces la enfermedad es silente en las etapas precoces. Entonces no es que los pacientes no consulten, sino que el cáncer se manifiesta cuando ya está en etapas muy avanzadas. De todas maneras ya existen determinados protocolos que establecen que pacientes de alto riesgo deberían consultar a su médico para hacer estudios imagenológicos oportunos para poder hacer una detección precoz de la enfermedad”, informó el especialista.



En América Latina, el 85% de los cáncer de pulmón se diagnostican en una etapa avanzada. El análisis de los marcadores biológicos permite realizar un tratamiento más personalizado en función de las características únicas del tumor. En América Latina, la evolución genómica del cáncer de pulmón está limitada por factores como: falta de acceso a pruebas de calidad, insuficiencia de los datos de epidemiología y cuestiones relacionadas al reembolso.



Las opciones de tratamiento incluyen cirugía, radioterapia, quimioterapia, terapia basada en marcadores biológicos e inmunoterapia.