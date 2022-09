El intestino: Cohen explica por qué es nuestro segundo cerebro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un sábado de mayo de 2019, muy temprano, Henry Cohen abrió su correo electrónico y se encontró con una hermosa sorpresa: la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) lo había elegido como uno de los Masters of the WGO.

“El título era de maestro de la gastroenterología mundial. Fue un gran honor para mí y para mi familia. Fue inesperado”, recordó el especialista. El valiosísimo reconocimiento venía con la carga emotiva que se entregaba en Estambul, Turquía, donde nació su abuela, y hacia donde pudo viajar con su esposa y su madre.



Henry Cohen es uno de los gastroenterólogos más destacados en el mundo y uno de los médicos más reconocidos en Uruguay. De larga actividad docente y clínica, fue uno de los tres coordinadores del Grupo Asesor Honorario Científico (GACH) durante la pandemia por coronavirus.



En Calidad de Vida en El País, Cohen repasó algunos hechos extraordinarios de su larga carrera pero también habló sobre los desafíos actuales para los gastroenterólogos. Por ejemplo, la alta frecuencia de patologías intestinales en los pacientes sin enfermedades crónicas. “Vienen en búsqueda de soluciones que no han encontrado; sufren durante mucho tiempo”, apuntó.

Los trastornos gastrointestinales digestivos han sido rebautizados como “alteraciones del eje cerebro-intestinal”. En el consultorio se ven cuadros de hinchazón, ardor, acidez, dificultades para movilizar el intestino y dolores abdominales, entre otros.



“A esos pacientes hay que dedicarles un tiempo especial”, dijo Cohen, con el objetivo de realizar el diagnóstico e indicar un tratamiento efectivo. Añadió: “Tienen que salir del consultorio diciendo que tienen chance de mejorar”.



El problema del paciente puede deberse a un “mal diálogo” entre sus dos cerebros: el común y el intestino, hoy señalado como el segundo cerebro del organismo. “En esa interacción entre el cerebro y el segundo cerebro hay un protagonista que es la microbiota intestinal”, explicó Cohen.



Esta es el conjunto de microorganismos asociados al cuerpo. Por ejemplo, hoy sabemos que tenemos aproximadamente el doble de células bacterianas o microbianas que células humanas. Esas bacterias o microbios cumplen funciones fundamentales para que la fisiología sea normal.

Hablando específicamente de los del intestino, su función está asociada al correcto funcionamiento de la digestión o la comunicación del intestino con otros sistemas del cuerpo.



“La salud de la microbiota intestinal influye en el diálogo cerebro-intestinal. Cuando esto es alterado aparece una cantidad de enfermedades en las que la microbiota tiene su rol y no son solamente enfermedades del tubo digestivo o inflamatorias del intestino. Se le atribuye participación en alergias, en Parkinson, en Alzheimer, en autismo. Y eso viene determinado desde el embarazo de la mamá y por cómo fueron fundamentalmente los dos primeros años de vida del bebé”, explicó el médico.



En materia de análisis para realizar un diagnóstico, Cohen comentó que hay varias técnicas disponibles en el país que no son invasivas y que necesitan extenderse más entre los pacientes. Por ejemplo, un estudio de aire aspirado permite conocer cuánto hidrógeno y cuánto metano (es decir, cuántos gases) produce el intestino de una persona. Otro método no invasivo detecta la bacteria Helicobacter pylori, la que juega un papel importante en el desarrollo de la gastritis y la úlcera péptica.



“Otras enfermedades que vemos son las gastritis que no siempre lo son porque tenemos que ver las causas”, apuntó Cohen. La gastritis es un término general para un grupo de enfermedades con un punto en común: la inflamación del revestimiento del estómago.



Sin embargo, puede tener varias causas: desde el estrés hasta el consumo excesivo de alcohol. El médico dijo en Calidad de Vida que una de las razonas preponderantes es la ingesta de medicamentos antiinflamatorios o inhibidores de ácido sin prescripción médica.