Para Internet Society las disculpas de Mark Zuckerberg no son suficientes

En una comunicación difundida el viernes, la entidad aseguró que el incidente que incolucra a la compañía de Mark Zuckerberges "el resultado natural de la economía actual impulsada por los datos, que prioriza las empresas por sobre el usuario". Además, aseguró que la disculpa del creador de la red social es un "primer paso, pero no es suficiente", dada la seriedad de lo revelado.



“La sociedad necesita estándares más altos de transparencia y ética en lo que respecta al manejo de nuestra información. Cualquiera que recopile datos debe rendir cuentas a sus usuarios y a la sociedad. Como hemos visto esta semana, el uso indebido y el mal uso de los datos puede tener graves consecuencias tanto para las personas como para la sociedad” sostuvo, Sebastián Bellagamba, director regional de Internet Society para América Latina y Caribe.



En tanto, Internet Society reafirmó su compromiso por "una Internet en la que confíen sus usuarios".



"Si queremos seguir beneficiándonos del valor que puede aportar Internet, debemos confiar en nuestros servicios y plataformas. Las empresas deben hacerlo mejor", subrayó la organización en su comunicado.



En tanto, recomendó a los usuarios exigir los siguientes puntos:



1. Que las políticas sobre manejo de datos de la aplicación o red social, reflejen su interés. Como usuarios, deberíamos ser su prioridad

2. Que la aplicación o red social no recopile nuestros datos si no puede administrarlos.

3. Que sea transparente la forma que se comparten nuestros datos personales, el motivo y el destinatario.