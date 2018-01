Inteligencia artificial, autos y 5G acaparan la atención en la feria CES

Aunque CES, el encuentro más importante de los dedicadas a electrónica de consumo personal, continuará abierto para los amantes del sector hasta el viernes, las compañías emplearon los primeros días para lanzar sus grandes anuncios mientras que la parte final de la feria se destina a que los usuarios puedan probar y conocer de primera mano las novedades de sus firmas favoritas.



Más de 3.900 compañías tecnológicas participan en esta edición de la feria CES, que espera acoger a más de 170.000 visitantes



El gigante Google se presentó en Las Vegas de la mano de Google Assistant, su baza para plantar batalla en el campo de la inteligencia artificial a Alexa de Amazon.



Una de las novedades fue que el asistente de Google se incorporará a dispositivos inteligentes con pantalla que llevarán la firma de las compañías JBL, Lenovo, LG y Sony.



Por su parte, Samsung imaginó un futuro inminente bajo el nombre del "Internet de las Cosas", en el que todos los dispositivos del hogar, desde televisiones a electrodomésticos, sean inteligentes, estén interconectados y se puedan manejar desde un mismo asistente digital.



El fabricante surcoreano aseguró que para 2020 toda su gama estará preparada para el "Internet de las cosas".



Otra firma del país asiático como LG no se quiso quedar atrás en cuanto a la inteligencia artificial, para la que desveló su propia plataforma, denominada ThinQ, que será compatible con los asistentes de Google y Amazon.



La japonesa Sony mostró sus nuevos teléfonos Xperia XA2 y Xperia XA2 Ultra, los avances en televisiones 4K OLED de la gama Bravia y unos auriculares inalámbricos con un sistema para suprimir el ruido exterior dentro de una conferencia de prensa en la que el perro robot Aibo atrajo gran parte de los flashes de los fotógrafos.



Y la china Huawei, que trata de entrar en el mercado estadounidense de los celulares, lució en Las Vegas el teléfono Mate 10 Pro, un dispositivo que llegará libre después de que se torciera a última hora el acuerdo para desembarcar de la mano del operador de telecomunicaciones AT&T.



La adopción y desarrollo de la tecnología 5G, que promete ser un nuevo paso adelante en cuanto a la conectividad inalámbrica de banda ancha, ha sido otro de los temas recurrentes en la feria CES, donde ha contado con varios debates públicos y con expertos al respecto.



Pero además de los dispositivos domésticos y de entretenimiento, los automóviles se han hecho este año con un importante hueco en la CES al presentar sus innovaciones en cuanto a coches conectados e inteligentes que puedan interactuar con el usuario, con otros vehículos y con su entorno.



"Necesitamos alinear nuestras metas como sociedad, (tener) una nueva manera de pensar sobre esa libertad de movimiento en la que pensó Henry (Ford) y no considerar solo los vehículos en las calles, sino también su destino", explicó el consejero delegado de Ford, Jim Hackett.



Como muestra, en el campo de la automoción orientado al desarrollo de las ciudades inteligentes Ford anunció la nube Transportation Mobility Cloud, cuyo objetivo es agilizar y optimizar el transporte en las grandes urbes.



Por su parte, el grupo Toyota presentó un nuevo concepto de vehículo eléctrico sin conductor, llamado e-Palette, que es una especie de camioneta disponible para servicios comerciales o para transporte compartido.



Hyundai desveló el NEXO, su vehículo eléctrico de pila de combustible impulsado por hidrógeno que estará disponible este año.



El fabricante surcoreano y el alemán Volkswagen anunciaron recientemente sus acuerdos para colaborar con Aurora Innovation, una de las empresas líderes en el diseño de hardware y software para la conducción autónoma.



Al margen de los anuncios de nuevos productos y aplicaciones, la atención mediática de CES también se centró en el consejero delegado de Intel, Brian Krzanich, quien aseguró en un acto público que la compañía emitirá actualizaciones antes de final de este mes para solventar los fallos de seguridad recientemente descubiertos de microchips instalados en millones de dispositivos.



Asimismo, diferentes voces del mundo tecnológico criticaron en los últimos días la ausencia de mujeres en las ponencias más importantes de CES.



Y pese a ser un evento caracterizado por la más refinada tecnología y por la más avanzada innovación, la feria CES no se libró de los fallos técnicos, ya que el Centro de Convenciones de Las Vegas sufrió hoy un apagón eléctrico que dejó su salón central sin luz durante aproximadamente dos horas.