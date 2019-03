El impacto de las redes sociales en las elecciones de Estados Unidos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos investigaciones encontraron además que Facebook, criticada por difundir información errónea en la campaña presidencial de 2016, en realidad redujo las percepciones equivocadas de sus usuarios en comparación con aquellos que consumieron otras redes sociales.

"Los resultados sugieren que debemos poner en perspectiva los peligros de la difusión de información errónea en las redes sociales", apuntó el autor principal, Kelly Garrett, de la Universidad Estatal de Ohio.



Según Garret, puede parecer "sorprendente" que las redes sociales no tengan un mayor impacto en las creencias de los estadounidenses, pero "no son el motivo principal por el que tanta gente cree información falsa sobre candidatos".



En investigaciones anteriores, Garrett halló pruebas que indican que el correo electrónico contribuyó a la difusión de información falsa en las elecciones de 2008, antes de que las redes sociales fueran tan populares como lo son hoy.



La confianza en las redes sociales para las noticias políticas aumentó rápidamente: en 2012, aproximadamente dos de cada cinco estadounidenses informaron que usaban las redes sociales con fines políticos, según el centro de investigación Pew Research Center.



Durante los comicios presidenciales de 2012 y 2016, grupos de más de 600 estadounidenses completaron encuestas tres veces, indicando su uso de las redes sociales, así como su grado de creencia en noticias falsas.



El estudio de 2012 captó percepciones erróneas sobre los dos candidatos presidenciales, Barack Obama y Mitt Romney.



Los participantes calificaron en una escala de cinco puntos sobre ocho afirmaciones falsas, entre ellas "Barack Obama es musulmán, no cristiano" y "cómo el gobernador de Massachusetts, Mitt Romney, firmó una ley de atención médica que brinda abortos financiados por los contribuyentes".



En general, los republicanos tendían a tener creencias menos precisas sobre Obama que los demócratas, mientras que los demócratas tenían creencias menos precisas sobre Romney que los republicanos.



Los resultados mostraron que el aumento en el uso de las redes sociales redujo la precisión de las creencias de los participantes sobre las falsedades de Obama, aunque el efecto fue pequeño.