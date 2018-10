Expertos debaten en Argentina sobre retos de farmacéuticas ante VIH o malaria

Profesionales de Argentina, Brasil y Chile participan en el "Foro sobre innovación y acceso al mercado de salud mundial", que expone la situación actual de dolencias como esas y que tratará de llegar a conclusiones que acerquen posibles soluciones desde el lado de los laboratorios a las carencias existentes.



El evento, que tiene lugar este martes en la Legislatura (Parlamento local) de la capital argentina, está organizado por la Fundación Mundo Sano, con sede central en el país, y el Instituto Vita Nova de Brasil, y cuenta con la participación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la organización Unitaid y el Fondo Mundial.



La presidenta de Mundo Sano, Silvia Gold, señaló en su discurso de apertura la relevancia de las llamadas enfermedades desatendidas, calificadas así por la OMS para darles más visibilidad y que afectan a 1.600 millones de personas.

Foto: AFP

"Una de cada seis personas de nuestro planeta tiene una de estas enfermedades, a veces más de una al mismo tiempo", transmitió Gold, quien cuestionó si la industria farmacéutica "desatiende" estas dolencias por no considerarlas "un mercado".



En el caso latinoamericano, como apuntó la titular, la "más emblemática" es la enfermedad del chagas -una de las de mayor endemia regional- de la que Gold dijo que en 2011 se cortó el suministro de benznidazol en América Latina, la primera línea de tratamiento.



"No se podía visibilizar la enfermedad si no se podía ofrecer la posibilidad de un tratamiento, así que la necesidad del tratamiento era dramática", subrayó.



Por eso, explicó, se comenzó a fabricar el suministro en Argentina, un proceso cuya aprobación se demoró únicamente 6 meses, lo que permitió que la enfermedad volviera a las principales listas de la OMS.



"Se vendió en los siguientes 5 años a 20 países diferentes", afirmó antes de enumerar naciones como Suiza, Japón o Canadá.



Los 300.000 afectados por chagas en Estados Unidos hace de este un mercado emergente para la industria farmacéutica argentina, un "difícil desafío" cuyo tratamiento se aprobó el pasado 2017.

Foto: Archivo

"Nosotros pensamos en un Estado que regule pero con una actitud cooperativa, una industria que innove y que esté abierta a una mentalidad de colaboración, que trabajando alineados en pos de una salud pública esto es posible", aseguró.



Para Gold, sincerar los precios y acercar las partes implicadas es el fin último del Foro.



"Los objetivos de aumentar la cobertura poblacional, de servicios y financiera están alineados con los objetivos de desarrollo sostenible que ha fijado Naciones Unidas para el 2030, y fundamentalmente con la meta 3 que tiene que ver con alcanzar el bienestar y la calidad de vida", destacó en su intervención Adolfo Rubinstein, secretario de Salud argentino.



Muchos de los puntos, recordó, están relacionados con el mejoramiento al acceso a medicamentos "seguros y de calidad" y "accesibles para la población".



"Es una excelente oportunidad para que este tipo de colaboración público-privada tenga resultados concretos en cuanto a la ampliación de los mercados globales de acceso a medicamentos", insistió.



Con ponencias de unos 20 especialistas internacionales en distintos campos de la salud, el Foro se alargará hasta el próximo miércoles y contará con la presencia de los titulares de las principales fundaciones, empresas y laboratorios de la industria farmacéutica del continente.