¿Qué dijo Tasuku Honju, premio nobel de medicina, sobre el coronavirus?

Hace pocos días el nombre de Tasuku Honju, premio nobel de medicina, comenzó a circular en las redes sociales hasta viralizarse. ¿El motivo? una supuesta afirmación con respecto al origen del coronavirus que, en realidad, nunca realizó.

"He realizado 40 años de investigación sobre animales y virus. No es natural. Está fabricado y el virus es completamente artificial", decía la publicación atribuida al científico, sin embargo portales abocados al chequeo de datos determinaron que no es real.

Lo que sí dijo, durante una entrevista con La Tercera, es que se deben aprovechar los datos de la investigación, incluidos los reportados desde China, y utilizar activamente los medicamentos que se recomiendan para el virus.



"El gobierno debería tomar medidas extralegales para que el seguro cubra dichos tratamientos", aseguró.

Respecto al gobierno de Japón, Honju consideró que tuvo "movimientos muy lentos" antes de reaccionar sobre la pandemia.

Además consideró que es "peligroso" la medida que algunos países piensan adoptar para dar pasaportes de inmunidad a las personas que ya transitaron la enfermedad."No podemos detener los movimientos de las personas para siempre solo por la nueva pandemia de coronavirus. No espero que el brote revierta la marea de la globalización. China tendrá un gran papel que jugar", aseguró.

"La enfermedad se originó en China, pero el país también será el primero en recuperarse de ella. No puedo decir si esto aumentará la influencia china o si el mundo evitará a China, pero existe la posibilidad de que el orden global cambie con el brote", agregó.