Descubren que las ratas comunes se ayudan de forma recíproca como los humanos

Los investigadores descubrieron que la conocida como rata parda, rata china o rata noruega ayudan en el aseo a aquellos miembros del grupo que les habían proporcionado comida con anterioridad y rechazaban colaborar con los que no lo habían hecho.



Estos roedores suelen llevar alimentos hasta un compañero para así inducirle al aprovisionamiento de alimentos.



El experimentó señaló que las ratas que habían recibido ayuda en su aseo premiaban a sus compañeros incluso con más comida.



Este hallazgo, realizado por el doctor Manon Schweinfurth y el profesor Michael Taborsky se ha publicado en la edición de febrero de la revista científica Current Biology.



Schweinfurth, de la Universidad de Saint Andrews, señaló que el descubrimiento se explica mediante las reglas de la reciprocidad, similares a las que utilizan las personas.



"Descubrimos que las ratas intercambiaban estos dos servicios entre sí -la limpieza y la recolección de comida- de acuerdo con las reglas de decisión de la reciprocidad directa: 'Te ayudo porque me has ayudado.'", apuntó.



Schweinfurth precisó que el resultado de esta investigación indica que la forma de actuar basada en un criterio recíproco entre animales "puede estar mucho más extendida de lo que se supone actualmente" y añadió que no se limita "a especies de gran cerebro con capacidades cognitivas avanzadas".



Uno de los experimentos consistió en aplicar agua salada en el cuello del roedor, un lugar difícil de alcanzar por el animal, con el fin de crearle una situación en la que necesitase ayuda, tras lo que comprobaron