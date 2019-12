Cuánto cuesta salir a comer el 31 de diciembre en Montevideo y Punta del Este

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasar Navidad en el Este o fuera de casa es cada vez más común para aquellos que quieren festejar sin complicarse en la cocina o en la organización de un evento familiar. Por tal motivo, muchos hoteles y restaurantes organizan cenas y fiestas para recibir la llegada del año 2020.

La propuesta es tentadora: excelente gastronomía y bebidas, shows en vivo y la posibilidad de una escapada para vivir el fin de año de una manera diferente. Eso sí: hay que buscar cuál es la que se ajusta al bolsillo porque hay opciones desde US$ 90 a US$ 1.000.



Maldonado.

En Punta del Este, donde muchos eligen comenzar sus vacaciones antes de la entrada del nuevo año, varios hoteles tienen propuestas para celebrar.



El Hotel Enjoy es uno de ellos. La posibilidad de mayor lujo es la de Suite Enjoy. El espacio será ambientado con música en vivo y cotillón y con menú gourmet elaborado por la chef Magalí O’Neill. Esta cena tiene un máximo de asistentes de 60 personas y es la más cara de la lista: tiene un costo de US$ 1.000.



Por otro lado, el restaurante Las Brisas del mismo hotel ofrecerá por primera vez una cena buffet con un costo de US$ 320 por persona (si se reserva hasta hoy; el precio a partir de mañana es de US$ 380).



En tanto, el restaurante St. Tropez, especializado en platos basados en la cocina moderna italiana, ofrece una cena con menú fijo con un costo de US$ 410 (hasta hoy; US$ 460 a partir de mañana). Para quienes prefieren una opción más descontracturada, el establecimiento Ovo Beach ofrece un menú fijo con un costo de US$ 310 para los adultos y US$ 135 para los niños.



En tanto, el Hotel Fasano Las Piedras –elegido por Luis Suárez y Sofía Balbi para su renovación de votos matrimoniales– tendrá un evento al que asistirán más de 300 personalidades VIP. Además, contará con un show de fuego artificiales y tres DJs internacionales. Pero no se apure: ya tiene las localidades agotadas.



Por su parte, The Grand Hotel ofrece desde las 21:00 horas del 31 una cena especial con shows en vivo, estaciones gastronómicas, brindis, fiesta con DJ y bar abierto toda la noche por US$ 400 para adultos y US$ 150 para niños (estos precios no incluyen impuestos).

Montevideo.

Quienes se queden por la capital también tendrán opciones para disfrutar fuera de casa y, en comparación con Punta del Este, tienen a su disposición opciones más económicas.



El Hilton Garden Inn Montevideo realizará una cena de fin de año que incluye un menú buffet con distintas entradas, ensaladas, platos principales y mesas de dulces. Además, habrá bebidas sin alcohol, vinos nacionales blancos y tintos y whisky. El costo del ticket es de US$ 125 por persona y los niños pagan la mitad.



Por su parte, el Hampton by Hilton ofrecerá también una cena de Año Nuevo que incluirá un buffet y mesa de dulces, vinos y whisky. El costo de esta cena es de US$ 99 por persona; los niños pagan la mitad.



Por su parte, el Hotel Esplendor de Punta Carretas incluirá una cena buffet elaborada por el restaurante Cabrón con platos de estilo uruguayo a US$ 100; si se prefiere con barra libre, el costo asciende a US$ 150.



Otra opción la ofrece el Hotel Dazzler. El servicio completo de cena, barra libre y fiesta tiene un costo de US$ 100 para los adultos; mientras que solo el acceso a la fiesta con barra libre cuesta US$ 70. Por US$ 95 extra, los asistentes podrán quedarse a dormir con late checkout.



También en la zona de Punta Carretas, el hotel Aloft ofrece una cena de fin de año con menú buffet y mesa de dulces por US$ 105 en Nook. Además, habrá un brindis especial en el piso 16 del hotel.



El Hyatt Centric no se queda atrás y tiene dos propuestas. La cena organizada en el ballroom incluirá opciones de buffet y brindis con espumante por US$ 120 por persona. En Plantado, en tanto, habrá una gran mesa para servirse platos fríos y calientes por US$ 90.



Finalmente, el hotel Sofitel recibirá el 2020 con una cena de cinco pasos con maridaje y música en vivo por US$ 195 por persona.