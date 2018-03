Consejos para no estresarte con las redes sociales

Un informe elaborado por la Asociación Estadounidense de Psicología sostiene que las personas que revisan con frecuencia sus correos electrónicos, cuentas en redes sociales como Facebook o Instagram y sus mensajes en ellas, tienen niveles de estrés superior a los que no dependen tanto de la tecnología.



De acuerdo a expertos consultados por el portal Thrillist, este estrés es generado porque nuestro cerebro no está preparado para gestionar la comunicación por medio de texto, sin un contexto visual, emocional y social.



Sin embargo, es un poco complicado dejar las redes sociales porque producen un efecto de placer; con la interacción online nuestro cerebro segrega dopamina. Si deseas reducir el impacto de las redes sociales y rebajar el nivel de estrés puedes seguir algunos consejos.



Una primera estrategia es reducir el uso de las redes sociales. Por ejemplo, desactivar las notificaciones automáticas, o si se desea ir más lejos, desinstalarlas del móvil, para solo abrirlas desde el navegador.



Si quieres seguir las publicaciones de amigos y familiares en Twitter, puedes crear listas personalizadas con las cuentas que te gustan.



Además, la opción “mute” puede ser útil, porque permite silenciar palabras, frases, hashtag y otras cuentas para que no aparezcan mucho en el muro.



Por último, puedes limitar el tiempo dedicado a las redes sociales y hacer otro tipo de actividades.