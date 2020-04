Por qué es clave usar tapabocas en almacenes y súper; esto ocurre cuando alguien tose

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un proyecto conjunto llevado a cabo por cuatro organizaciones de investigación finlandesas ha estudiado el transporte y la propagación en el aire de partículas de aerosol extremadamente pequeñas emitidas desde el tracto respiratorio al toser, estornudar o incluso hablar que podrían transportar patógenos como los coronavirus en espacios cerrados. Y los resultados preliminares indican que las partículas de aerosol que transportan el virus pueden permanecer en el aire más tiempo de lo que se pensaba originalmente.

Por este motivo los investigadores sostienen que es importante evitar los espacios públicos interiores ocupados o de hacerlo usar tapabocas ya que esto también reduce el riesgo de infección por gotas, que sigue siendo la principal vía de transmisión del coronavirus.

Investigadores de la Universidad de Aalto, el Instituto Meteorológico de Finlandia, el Centro de Investigación Técnica VTT de Finlandia y la Universidad de Helsinki modelaron una situación en la que una persona tose en un pasillo entre góndolas o estantes, como los que se encuentran en los supermercados; y teniendo en cuenta la ventilación. Todas las instituciones llevaron a cabo el modelado de forma independiente, usando las mismas condiciones de partida y llegaron a la misma conclusión.



En la investigación "la nube de aerosol se extiende fuera de la vecindad inmediata de la persona que tose y se diluye en el proceso. Sin embargo, esto puede llevar varios minutos", explicó la Universidad de Aalto. "Alguien infectado por el coronavirus puede toser y alejarse, pero luego deja partículas de aerosol extremadamente pequeñas que llevan el coronavirus. Estas partículas podrían terminar en el tracto respiratorio de otras personas cercanas", explicó el profesor asistente de la Universidad de Aalto, Ville Vuorinen.



“Los resultados preliminares obtenidos por el consorcio destacan la importancia de nuestras recomendaciones. El Instituto Finlandés de Salud y Bienestar recomienda que se quede en casa si no se encuentra bien y que mantenga una distancia física con todos. Las instrucciones también incluyen toser en la manga o un pañuelo y cuidar la buena higiene de las manos”, agregó Jussi Sane, especialista en jefe del Instituto Finlandés para la Salud y el Bienestar.



La modelización comprendió el movimiento en el aire de partículas de aerosol de menos de 20 micrómetros. Aclararon que para una tos seca propia del coronavirus el tamaño de partícula es inferior a 15 micrómetros. "Las partículas extremadamente pequeñas de este tamaño no se hunden en el piso, sino que se mueven a lo largo de las corrientes de aire o permanecen flotando en el mismo lugar. Los estudios sobre la influenza A han confirmado que el virus de la influenza A se puede encontrar en las partículas más pequeñas, que miden menos de 5 micrómetros", agregaron.



"El transporte aéreo y la preservación de las gotas que salen del tracto respiratorio se simularon utilizando una supercomputadora, y luego se realizó la visualización en 3D de los resultados. CSC - Finnish IT Center for Science Ltd. puso su supercomputadora a disposición de los investigadores en muy poco tiempo. Gracias a la alta capacidad de cómputo y la estrecha cooperación multidisciplinaria, los primeros resultados se produjeron en aproximadamente una semana", dijo la Universidad.